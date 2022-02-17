Исследователи-ветеринары: одомашивание не сделало собак менее агрессивными

Стаи собак в какой-то степени больше напоминают тоталитарное человеческое общество: вольнодумство жестоко подавляется, рядовые члены стаи стараются всячески избегать конфликтов с “руководством” и облаять неугодного, чтобы продемонстрировать лояльность. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда читаешь новости о том, что собаки загрызли ребенка или растерзали взрослого человека - это не укладывается в голове. С детства мы привыкли воспринимать, что собака - друг человека, преданный защитник и надежный помощник. И когда оказывается, что стаи бродячих псов терроризируют города (например в Мурманске объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия агрессивных беспризорных шариков) это воспринимается, как предательство со стороны братьев меньших. От волков, понятное дело, мы такое могли ожидать. Но от добродушных дворняг? Однако, по мнению ученых, такие рассуждения говорят о том, что люди совсем не понимают психологию животных. И оперируют сказочными, детскими представлениями. Обзорное исследование, которое провели Фредерика Рэндж и Сара Маршалл-Песчини из Лаборатории одомашнивания Университета ветеринарной медицины в Вене, объясняет почему ошибочным является широко распространенное мнение о том, собаки менее агрессивны, чем волки и демонстрируют более развитое социальное и интеллектуальное поведение.

Придет серенький волчок и укусит за бочок?

- Прежде всего надо понимать, что большинство предыдущих исследований, которые противопоставляли домашних собак и диких волков, на самом деле неуместны, - считают авторы исследования. - Разумнее сравнивать волчьи стаи и стаи бродячих собак. Псы, живущие на свободном выгуле, составляют более 70% от численности всех собак. И если сравнивать нравы бродячих собак, то в волчьих стаях мы увидим меньше агрессии.

Исследовательницы объясняют этот парадокс разницей в стратегии выживания. Волки - это групповые охотники, их основная цель - крупные копытные животные, вероятность успешной охоты в разное время составляет от 10 до 49 процентов. А собаки инспектируют помойки, их основной ресурс - объедки и остатки пищи. Кроме того, у стай волков и барбосов разный социальный состав. Основа волчьей стаи - это доминирующая пара (матерый волк и волчица), которую сопровождает их взрослое потомство и щенки-подростки. Иногда к стае могут присоединяться посторонние волки, которые родственниками не являются. Успех стаи и в охоте и в защите территории от конкурентов зависит от сплоченности и бойцовских качеств волков. Поэтому уровень терпимости или, как теперь говорят, толерантности друг к другу, у волков очень высок. Дележ добычи проходит “по понятиям” - умеренную агрессию в отстаивании своих интересов имеют право проявлять, как альфа-самец, так и волки “из народа”.

В целом, подсчитано, что число конфликтов у молодых волков меньше, чем у собак-ровесников. Взрослые волки грызутся чаще, но эти “терки”, как правило, не перерастают в серьезные драки.

Волки - это групповые охотники, их основная цель - крупные копытные животные. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А стае бродячих собак высокий уровень сплоченности не нужен. Поиски отбросов или охота на кошек не требуют совместных усилий, здесь выгодно не сотрудничество, а монополизация ресурсов, поэтому у бродячих барбосов царит лозунг шакала Табаки: “Каждый сам за себя!” Социальная иерархия у дворняг более анархична: обычно стая состоит из нескольких самок и самцов, которые беспорядочно спариваются друг с другом. Все это влияет и на поведение: доминирующие собаки менее терпимы, чем доминирующие волки. Альфа-псы еще долго будут припоминать низкоранговому самцу попытку отстоять свои права, в то время как вожаки у волков склонны быстро мириться с нарушителями конвенции.

Ученые делают вывод: научные данные свидетельствуют, что одомашнивание собак не привело к уменьшению агрессии. Скорее, это сделало собак менее пугливыми и более послушными хозяину. Но когда хозяина нет, а собаки предоставлены сами себе, их поведение может отличаться от образцов, которые мы видели в фильмах “Ко мне, Мухтар!” или “Хатико: самый верный друг”.

При общении с хозяином у волков тоже вырабатывается гормон любви

В последнее время проводилось немало экспериментов по одомашниванию волков, когда люди воспитывали хищников с самого раннего возраста. Это дало возможность сравнить интеллектуальные и социальные способности волков и собак.

Распространенное утверждение о том, что собаки сообразительнее волков, оказалось довольно спорным. Во время выполнения сложных задач, когда надо было отыскать спрятанную еду, собаки, чаще всего оглядывались на хозяина, ожидая подсказки. Волки же, попав в затруднительную ситуацию, продолжали сами искать правильное решение. Кроме того, сородичи Акелы, воспитанные человеком, превосходят собак в умении считывать человеческую мимику. Когда с ними играли в “наперстки” (экспериментаторы переворачивали несколько мисок и прятали еду только под одной из них) хозяину достаточно было подсказать взглядом, чтобы серый сорвал джек-пот. Волки также с удовольствием играли с хозяином в такую популярную игру, как перетягивание веревки.

Однако барбосы подчинялись человеку с большим удовольствием: они быстрее выполняли команды во время дрессировки, чаще откликались на свое имя и приносили брошенный мяч. В возрасте 3 месяцев волки пытались чаще кусаться, но во взрослом возрасте разницы между серыми разбойниками и псами не было. При появлении незнакомца одомашненные волки чаще избегали встречи, в то время как собаки нередко выбирали агрессивную манеру поведения. А самое интересное, что у волков наблюдался тот же гормональный механизм привязанности, что и у собак: после общения с хозяином у них в крови повышался уровень окситоцина, который называют гормоном любви и привязанности. Кстати, вы сами можете провести эксперимент и понаблюдать, как окситоциновая связь помогает выстраивать социальные отношения: у людей уровень окситоцина повышается после половой близости, и мужчина и женщина испытывают в эти минуты нежность друг к другу…

- В целом результаты показывают, что волки и собаки примерно одинаково справляются с задачами на интеллект и сотрудничество. - считают ученые.

Человек - человеку… волк

Очень часто люди используют образ волка, как отрицательного персонажа: мы говорим “Человек человеку - волк”, когда осуждаем враждебные и эгоистичные отношения между людьми. Или используем выражение “Тамбовский волк тебе товарищ”, когда хотим сказать, что не считаем собеседника за человека. Но ученые делают любопытный вывод: уникальная способность людей к кооперации и сотрудничеству по своему духу близка отношениям в волчьей стае. Именно волки, как и охотники- собиратели, полагались на групповую охоту, поддерживали равноправные отношения между членами общины, заботились о детенышах, с которыми не были в генетическом родстве и агрессивно вели себя по отношению к чужакам из других групп.

В последнее время проводилось немало экспериментов по одомашниванию волков, когда люди воспитывали хищников с самого раннего возраста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот стаи собак в какой-то степени больше напоминают тоталитарное человеческое общество: вольнодумство жестоко подавляется, рядовые члены стаи стараются всячески избегать конфликтов с “руководством” и облаять неугодного, чтобы продемонстрировать лояльность.

Собачники скажут: как только язык поворачивается говорить гадости про милых и невинных Бобиков и Жучек! Вовсе нет. Мы собак любим и уважаем. А не любим безответственных хозяев, из-за которых на улицах появляются бездомные собаки. Собака это животное компаньон, она должна жить вместе с человеком, а жить в стае - это мучение и для нее и для окружающих.

А вот выражение “Человек человеку - волк”, похоже, надо воспринимать, как комплимент.