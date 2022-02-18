Сбер повысил ставки по вкладам

Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам. С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - СберВкладу и СберВкладу Прайм: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно.

Теперь максимальная доходность (с учётом капитализации процентов) по СберВкладу Прайм составит 9,5%.

Также улучшены условия по вкладу Промо Управляй, повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия.

СберВклад и СберВклад Прайм — наши самые популярные депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными».

СберВклад объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А СберВклад Прайм обеспечивает ещё более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+.

Подробнее о СберВкладе — на сайте банка.