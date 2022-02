Причина каждого десятого развода - храп

Соня любила мужа совершенно точно. Но храп его монотонный терпеть не могла. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Соня лежала в темноте и проклинала испанцев. Это из-за них она не заснула вовремя и теперь пялится в своей красивой пижаме с тюленями в очертания люстры на потолке. Затянул ее новый испанский сериал про ограбление века, вот и засиделась за полночь. Всех воображаемых овечек пересчитала, о делах насущных передумала, молодость вспомнила, сплетни последние в голове покрутила так и сяк, а сон все не шел. Потому что у них в семье ведь как: если жена быстрее мужа не провалилась в забытье, «курить» ей потом, пока голова от недосыпа отваливаться не начнет. А утром на работу.

Мегера и ее Зая

За окном было черно, в свете фонаря танцевали снежные хлопья - выехать бы утром со стоянки, думала Соня, а то снова за ночь парковку завалит. На кухне размеренно тикали настенные часы а-ля стебель бамбука. Новые. Модные. В восточном стиле. Все хорошо, бери да спи себе мирно, сны смотри приключенческие. Но какое там! Рядом противно и равномерно, до какой-то ядовитой тошноты, похрапывал супруг. Прямо задушила бы, честное слово. Бесит! Как упрямые капли, падая одна за другой, подтачивают камень, так и его однообразные «ху-у-у - хы-ы-ыр», «ху-у-у - хы-ы-ыр» будто ковыряли в мозге дыру. Свербили, оставляя мерзенькое «послевкусие».

Соня любила мужа совершенно точно. Но храп его монотонный терпеть не могла. Психовала. И била своего заю за это по ночам - локтями по ребрам. Тот просыпался и каждый раз, как в первый, - как будто издевался, серьезно! - недоуменно спрашивал:

- Что случилось?

- Да ничего нового! - скрипела зубами разбуженная руладами Соня. Эта заина почти святая простота злила ее невыносимо. Восемь лет вместе живут! - Все как всегда. Не храпи.

Как бы не было беды

Соня спала в пересменках между руладами, а потому почти не высыпалась и на работе ходила мегера мегерой. Вариант переселять на ночь мужа в другую комнату она не рассматривала, потому что была убеждена: сон по разным кроватям - первый шаг к развалу семьи. Где-то Соня прочитала, что причина каждого десятого развода - недосып из-за храпа.

Да чего далеко ходить? Ее подружка Катя ушла от своего парня Гены как раз потому, что тот очень «громко спал». Замуж ведь за него собиралась, а когда нервы сдали, передумала. Гена пытался вернуть любимую, аргументы приводил, мол, ты и сама всхрапнуть не дура временами, но только хуже сделал.

Поэтому Соня терпит. И зая терпит тоже и не высыпается. А как тут выспишься, когда по ночам тебя то и дело буцкают и будят? Сходили вместе к сомнологу, узнали, что от храпа наипервейшее средство - вареная морковь и прогулки на свежем воздухе. Сварили морковки, прогулялись - не помогло? Продолжают терпеть? А мы, как говорится, будем следить за развитием событий?

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ КРОВАТИ

С добрым утром, любимая

Расскажу вам в высшей степени поучительную историю. Одна женщина… Ну ладно, речь о моей жене. Так вот, однажды жена мне сказала:

- Знаешь, дружок, или ты идешь к сомнологу на консультацию, или перебираешься спать в соседнюю комнату.

И что вы думаете - я пошел к сомнологу? Вовсе нет. А знаете почему? Потому что я точно знаю: если человек храпит, никакие упражнения ему не помогут.

И я перебрался в соседнюю комнату, вовсе не думая о том, что это - путь к отдалению от моей супруги и к возникновению между нами пропасти. Я сделал это из любви к ней - ведь из-за меня она не высыпалась. И из сострадания к себе - надоело посреди ночи получать локтем под дых.

Вы, наверное, полагаете, что поначалу было трудно, что я не мог уснуть, терзался от отсутствия рядом любимого человека и напевал песню группы The Police «Кровать без тебя слишком велика» (The Bed’s Too Big Without You)? Вовсе нет. Во-первых, кровать в соседней комнате не так уж велика. Во-вторых, там есть телевизор, которого нет в супружеской спальне и под который мне так хорошо засыпается. Выяснилось, что и жена, оставшись без меня, стала позволять себе перед сном почитать (раньше она этого не делала, чтобы не мешать мне спать, святая женщина).

По утрам мы, бодрые и выспавшиеся, весело приветствуем друг друга, однажды жена даже сказала, что соскучилась по моему храпу, но тут же уточнила, что это шутка, да я и сам понял. Мне даже кажется, что моя благоверная посвежела и похорошела (этой фразой я заодно отвечаю на вопрос, не прервалась ли наша половая жизнь).

В отпуске мы по-прежнему спим в одной кровати (все-таки два номера на двоих в отеле - это перебор, да и храплю я на отдыхе, со слов жены, не так громко). Всякий раз, когда мы только входим в наше курортное гнездышко, я встаю перед любимой на колено и протягиваю ей маленькую коробочку в красивой подарочной упаковке. В этой коробочке залог того, что наш отдых пройдет благополучно и мы сможем хорошо отдохнуть - беруши. Ей ужасно нравится этот ритуал.