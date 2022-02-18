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Дом. Семья18 февраля 2022 4:10

Причина каждого десятого развода - храп

Как спасти брак, в котором кто-то из супругов храпит - проверенный рецепт
Авторы (2):
Оксана КРУЧЕНКО
Оксана КРУЧЕНКО
Александр МОНОГАМОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Соня любила мужа совершенно точно. Но храп его монотонный терпеть не могла.

Соня любила мужа совершенно точно. Но храп его монотонный терпеть не могла.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Соня лежала в темноте и проклинала испанцев. Это из-за них она не заснула вовремя и теперь пялится в своей красивой пижаме с тюленями в очертания люстры на потолке. Затянул ее новый испанский сериал про ограбление века, вот и засиделась за полночь. Всех воображаемых овечек пересчитала, о делах насущных передумала, молодость вспомнила, сплетни последние в голове покрутила так и сяк, а сон все не шел. Потому что у них в семье ведь как: если жена быстрее мужа не провалилась в забытье, «курить» ей потом, пока голова от недосыпа отваливаться не начнет. А утром на работу.

Мегера и ее Зая

За окном было черно, в свете фонаря танцевали снежные хлопья - выехать бы утром со стоянки, думала Соня, а то снова за ночь парковку завалит. На кухне размеренно тикали настенные часы а-ля стебель бамбука. Новые. Модные. В восточном стиле. Все хорошо, бери да спи себе мирно, сны смотри приключенческие. Но какое там! Рядом противно и равномерно, до какой-то ядовитой тошноты, похрапывал супруг. Прямо задушила бы, честное слово. Бесит! Как упрямые капли, падая одна за другой, подтачивают камень, так и его однообразные «ху-у-у - хы-ы-ыр», «ху-у-у - хы-ы-ыр» будто ковыряли в мозге дыру. Свербили, оставляя мерзенькое «послевкусие».

Соня любила мужа совершенно точно. Но храп его монотонный терпеть не могла. Психовала. И била своего заю за это по ночам - локтями по ребрам. Тот просыпался и каждый раз, как в первый, - как будто издевался, серьезно! - недоуменно спрашивал:

- Что случилось?

- Да ничего нового! - скрипела зубами разбуженная руладами Соня. Эта заина почти святая простота злила ее невыносимо. Восемь лет вместе живут! - Все как всегда. Не храпи.

Как бы не было беды

Соня спала в пересменках между руладами, а потому почти не высыпалась и на работе ходила мегера мегерой. Вариант переселять на ночь мужа в другую комнату она не рассматривала, потому что была убеждена: сон по разным кроватям - первый шаг к развалу семьи. Где-то Соня прочитала, что причина каждого десятого развода - недосып из-за храпа.

Да чего далеко ходить? Ее подружка Катя ушла от своего парня Гены как раз потому, что тот очень «громко спал». Замуж ведь за него собиралась, а когда нервы сдали, передумала. Гена пытался вернуть любимую, аргументы приводил, мол, ты и сама всхрапнуть не дура временами, но только хуже сделал.

Поэтому Соня терпит. И зая терпит тоже и не высыпается. А как тут выспишься, когда по ночам тебя то и дело буцкают и будят? Сходили вместе к сомнологу, узнали, что от храпа наипервейшее средство - вареная морковь и прогулки на свежем воздухе. Сварили морковки, прогулялись - не помогло? Продолжают терпеть? А мы, как говорится, будем следить за развитием событий?

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ КРОВАТИ

С добрым утром, любимая

Расскажу вам в высшей степени поучительную историю. Одна женщина… Ну ладно, речь о моей жене. Так вот, однажды жена мне сказала:

- Знаешь, дружок, или ты идешь к сомнологу на консультацию, или перебираешься спать в соседнюю комнату.

И что вы думаете - я пошел к сомнологу? Вовсе нет. А знаете почему? Потому что я точно знаю: если человек храпит, никакие упражнения ему не помогут.

И я перебрался в соседнюю комнату, вовсе не думая о том, что это - путь к отдалению от моей супруги и к возникновению между нами пропасти. Я сделал это из любви к ней - ведь из-за меня она не высыпалась. И из сострадания к себе - надоело посреди ночи получать локтем под дых.

Вы, наверное, полагаете, что поначалу было трудно, что я не мог уснуть, терзался от отсутствия рядом любимого человека и напевал песню группы The Police «Кровать без тебя слишком велика» (The Bed’s Too Big Without You)? Вовсе нет. Во-первых, кровать в соседней комнате не так уж велика. Во-вторых, там есть телевизор, которого нет в супружеской спальне и под который мне так хорошо засыпается. Выяснилось, что и жена, оставшись без меня, стала позволять себе перед сном почитать (раньше она этого не делала, чтобы не мешать мне спать, святая женщина).

По утрам мы, бодрые и выспавшиеся, весело приветствуем друг друга, однажды жена даже сказала, что соскучилась по моему храпу, но тут же уточнила, что это шутка, да я и сам понял. Мне даже кажется, что моя благоверная посвежела и похорошела (этой фразой я заодно отвечаю на вопрос, не прервалась ли наша половая жизнь).

В отпуске мы по-прежнему спим в одной кровати (все-таки два номера на двоих в отеле - это перебор, да и храплю я на отдыхе, со слов жены, не так громко). Всякий раз, когда мы только входим в наше курортное гнездышко, я встаю перед любимой на колено и протягиваю ей маленькую коробочку в красивой подарочной упаковке. В этой коробочке залог того, что наш отдых пройдет благополучно и мы сможем хорошо отдохнуть - беруши. Ей ужасно нравится этот ритуал.

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