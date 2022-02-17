Власти выделят деньги на заправки для электрокаров, но проблему это не решит

Электрическая зарядная станция (ЭЗС) для электромобилей ПАО "Мосэнерго" на одной из улиц Москвы. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Минэнерго и Минэкономики предложили развивать сеть зарядных станций для электромобилей, при этом госсубсидии готовы давать только на быстрые зарядные станции мощностью от 150 кВт.

Выделяя деньги на заправки, власти хотят ускорить процесс электромобилизации, который идет у нас крайне медленно. На программу субсидирования зарядных станций предусмотрено 8,1 млрд руб. до 2024 года. На эти деньги планируется построить 2,9 тыс. быстрых зарядок, сейчас в России насчитывается 365 медленных и 180 быстрых зарядных станций.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- То, что правительство хочет выделить деньги на строительство электрозаправок, правильно, поскольку в современном мире без этого невозможно говорить о развитии электротранспорта. То, что правительство хочет ставить именно быстрые зарядные станции, тоже правильно. Электротранспорт будет развиваться в направлении сокращения времени зарядки и увеличения емкости батарей. И если сейчас строить слабые зарядные станции, мы будем вкладывать деньги в позавчерашние технологии. Зарядки должны быть мощные, их должно быть много, и они должны быть расположены не только в городах, но и между ними.

Пока не очень понятно, как быстрые зарядные станции будут строить на те средства, которые на это отпущены. Хорошо и задешево в этом случае вряд ли получится. Денег, которые правительство планирует выделить, на мой взгляд, мало. У нас такие зарядные станции никто не производит, импортные дорогие, субсидии на них не дадут, поэтому нужно развивать что-то свое, и непонятно, сколько это будет стоить.

Идет ли эта штука вразрез с «газовой» программой, о которой так много говорили, - не думаю, просто не надо класть яйца в одну корзину. У нас разведанных газовых запасов хватит лет на 50, а потом что? Электро – тоже хороший вариант. России ничего не мешает масштабно развиваться по двум этим направлениям.

Кроме того, у нас много регионов с холодным климатом, а электромобили в холод имеют свои особенности. Если вы оставили автомобиль на стоянке с баком бензина, дизеля или газа и улетели в командировку, то по прилету у вас топлива ровно столько же и останется, что будет в этом случае с электромобилем – большой вопрос. Батарею еще нужно в холодное время подогревать, в жару – охлаждать, запас хода уменьшается. В холодных регионах газ еще будет долгое время предпочтительнее.

Однако программа программой, но ее ведь нужно выполнить! Мы в 2014 году принимали программу газификации коммерческого транспорта, и согласно ей, у нас к 2020 году в городах с населением больше миллиона на газ должны были перевести 50% пассажирского и коммерческого транспорта, в более мелких городах – 30%. И что? Победил дизель.

И последнее — даже развитие сети электрозарядок не гарантирует быстрой электромобилизации, потому что цены на электрокары запредельно высокие. Та программа, которую предложил Минпромторг по субсидированию до 25% от цены электромобилей, но не свыше 625 тыс. рублей, ориентирована на электромобили российского производства, но пока таких нет, и непонятно, когда появятся. Сейчас это либо ввезенные из Японии бэушные праворульки, либо дорогие новые машины, которые покупают люди со сверхвысокими доходами, в качестве второго или третьего в семье. Пока электромобиль по цене не приблизится к цене бензинового, даже при наличии хорошей сети электрозарядок, говорить об электромобилизации бессмысленно.