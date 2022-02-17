Анна Щербакова заслужила это золото Олимпиады - и заслужила радость, а не сожаление

Олимпийская чемпиона Пекина 2022 Анна Щербакова. Фото: REUTERS

Вам жалко Камилу Валиеву? А мне Аню Щербакову. Обидно за нее. Такая заслуженная, но самая незаметная наша золотая медаль. Мы радовались, когда победил Большунов, радовались, когда было серебро в прыжках с трамплина. Не золото, а серебро, и то вся слава была у наших спортсменов. А золоту Щербаковой все деликатно кивают: «да, молодец, но болели-то мы за другую».

Камилу, конечно, жалко. Конечно, ее затравили. Тяжело было и физически, и морально. И да, ей всего 15.

Но спорт он ведь не только про талант. Не только про способность. Спорт про упорство. Он про сильных духом. Про тех, кого гнобят, а они не сдаются. Кому мешают, а они, как танки, идут напролом. Кто знает свое дело так, что в спину стреляй, а они все равно дойдут до конца.

Вот в Аню никто не верил. Ее даже на Олимпиаду брать не хотели. Ведь есть Камила – надежда всего фигурного катания. Есть Саша Трусова, которая прыгает четверные лучше многих мужчин. А Аня «просто чемпионка мира». Просто ни разу ни упала ни в одном из двух своих выступлений, сложность программы может чуть ниже, чем у других, но она в ней уверена. Аня приехала не экспериментировать: получится – не получится. Она приехала показать все, на что способна. И показала.

Но почему-то вместо радости от победы, сама будто чувствует вину. Как будто не верит, что заслужила. И тренер не делала на нее ставку, и Саша Трусова расплакалась, что у всех теперь есть золото, а у нее - нет. Мол, даже эта Щербакова смогла медаль получить, уж от нее-то никто не ожидал.

А Аня заслужила. Она просто тихий трудоголик. Не любимчик тренеров, не звезда, не знаменитость, а просто скромная и очень упорная девочка, которая преодолела себя и показала свое превосходство. Именно таким должно быть выступление чемпиона: чистым, гармоничным, безупречным!

Камилу жалко, но если она настоящий спортсмен, свое она еще нагонит. А Аня –медалист. Наше самое незаметное, но такое заслуженное золото.