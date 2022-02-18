Просто фея: Хозяйка магазина игрушек в Израиле пожалела плачущих малышей и прославилась

Радости малышей не было предела. Равно как и удивлению их мамы

Хозяйка магазина игрушек в израильском городе Ришон-ле-Цион не выдержала детских слез и разрешила детям выбрать себе игрушки бесплатно. Узнав об этом, мать детей, у которой не было денег, разрыдалась от благодарности.

Молодая женщина вместе со своими двумя сыновьями и проходила мимо магазина. Заскочившие внутрь дети увидели карты с покемонами, о которых давно мечтали, и начали уговаривать мать купить их.

Женщина, понимая, что у нее в кошельке нет ни монеты, заставила ребят поставить игру на место и пообещала купить ее в другой раз.

Дети ударились в слезы: «Мама, это твое «не сегодня», мы слышим каждый день!».

На шум выглянула хозяйка магазина и предложила плачущим детям выбрать себе игрушки совершенно бесплатно. Радости малышей не было предела. Равно как и удивлению их мамы.

– Впервые за все время с момента развода кто-то проявил ко мне немного доброты, – рассказала молодая женщина.

Придя домой, она описала историю в соцсетях, сопроводив рассказ словами благодарности: «Большое вам спасибо, наша добрая фея. Вы порадовали моих детей и сделали для меня такое, что может понять лишь тот, кто был в моем положении».

Публикация стала популярной среди пользователей и собрала массу положительных отзывов, а вот сама владелица магазина сказала, что была рада подарить детям и игрушки, и капельку тепла.