Спецпласт: дезинфицирует, снимает воспаление, заживляет

ВСПОМНИЛИ ЗАБЫТОЕ

На днях сын порезал руку. Посоветовал ему обыкновенный бактерицидный пластырь – такой с марлевой прослойкой посередине. Но порез оказался таким глубоким, что не помогла даже целая пачка!

А я вспомнил историю своего детства. Мама, когда похожие ситуации случались, доставала из аптечки пузырек с медицинским клеем, наносила слой и через некоторое время ранка затягивалась. Также это средство очень хорошо помогало при стертых в кровь коленях и ладонях – а футбол во дворе редко без них обходился. Мама еще сказала, что клей разрабатывался в 60- годы прошлого века для нужд советской армии и оборонной промышленности.

Погуглил и выяснил, что и сейчас такое средство можно купить. Клей для кожи или жидкий пластырь для кожи СПЕЦПЛАСТ прошел микробиологические, токсикологические, физико-химические испытания и, что очень важно, он производится по ГОСТ 31695-2012. Оказывается, идея навеяна тем клеем, который спасал мои разбитые колени, и доведена до современных требований опытными технологами. Они работали в том институте, где разрабатывалось средство!

КАРАНДАШ - УДОБНАЯ УПАКОВКА

Единственное глобальное отличие - внешний вид упаковки. Он, конечно, же стал более удобным и современным. Сейчас, для удобства и возможности многоразового применения, гель фасуется во флакон похожий на карандаш. Он, на мой взгляд простого обывателя, ну очень удобный. Карандаш прост в использовании и легко помещается как в карман любого предмета одежды, так и в дамскую сумочку. Его также легко положить в карман школьного рюкзака, с которым ходит в школу ваш ребенок.

Эта упаковка с препаратом рассчитана на многоразовое использование, с учетом ее своевременного закрытия флакона, во избежании окисления от попадания кислорода.

Нужно быть готовым, что довольно густой гель мутно-белого цвета имеет специфический запах.

Если на вашей руке (ноге) появился порез или образовались ранки, порезы, натертости, нарывы, ссадины, уколы, укусы, трещинки нужно нанести на него СПЕЦПЛАСТ и равномерно распределить тонким слоем по поверхности. После нанесения гель быстро затягивает травмированную кожу. Под действием воздуха он становится густым и превращается в пленку. В это время активные компоненты дезинфицируют ранку, снимают воспаление, заживляют.

Специалисты рекомендуют оставлять гель на месте нанесения не менее чем на 20 минут. После этого можно забыть про пленку и не обращать на нее внимания. Чуть позже она сама слезет.

При применении необходимо помнить про противопоказания - это индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

КСТАТИ

Мы, конечно, приобрели СПЕЦПЛАСТ, и рана на руке сына достаточно быстро затянулась.

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