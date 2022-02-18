Выбор соискателей: HeadHunter снова назвал «Газпром нефть» самым привлекательным работодателем России

«Газпром нефть» третий год подряд становится лучшим работодателем рейтинга HeadHunter по версии соискателей. В числе решающих факторов выбора «Газпром нефти» в качестве приоритетного работодателя — возможности для профессиональной самореализации и развития карьеры и участие в работе над масштабными задачами. «Газпром нефть» называют в числе лучших работодателей и для старта карьеры — компания реализует программы подготовки высококвалифицированных специалистов вместе с ведущими вузами страны.

«Для «Газпром нефти» важно быть одним из самых привлекательных работодателей в стране, - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. - В компании уже сформирована одна из лучших команд в отрасли и за ее пределами, но мы всегда заинтересованы в привлечении новых компетентных, талантливых, увлеченных своей профессией сотрудников. Мы стремимся к тому, чтобы в «Газпром нефти» каждый сотрудник мог развиваться, работая при этом на общий результат. Это важный для нас приоритет, и мы целенаправленно создаем новые возможности для такого развития, в том числе на базе нашего Корпоративного университета».

«Газпром нефть» реализует большое количество инновационных технологичных проектов — от поиска и разработки технологий по закачке углекислого газа в пласт, работы с трудноизвлекаемыми запасами — до создания технологий по производству биотоплива и заправки самолетов с применением блокчейн-платформы. Соискателей привлекает возможность принять участие в интересных цифровых проектах — развивать навыки в машинном обучении, создавать алгоритмы нейросетей для поиска нефти в горных породах, внедрять беспилотный транспорт на нефтепромыслах.

Не менее значимыми факторами при выборе места работы соискатели считают социальную ответственность потенциального работодателя и следование принципам устойчивого развития. «Газпром нефть» поддерживает инициативы местных сообществ в регионах деятельности и реализует собственные проекты в области культуры, образования и спорта в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Кроме того, компания предоставляет своим сотрудникам большое количество возможностей для построения карьеры: в Корпоративном университете «Газпром нефти» действуют более 500 обучающих программ, позволяющих развивать актуальные для бизнеса компетенции, реализована система кадровой преемственности. Современная корпоративная среда компании построена на принципах вовлекающего лидерства и кросс-функциональном взаимодействии — такой комплексный подход позволяет максимально раскрывать потенциал специалистов «Газпром нефти» в командной работе над масштабными вызовами и задачами.

Отметим, что рейтинг HeadHunter — это наиболее масштабное и авторитетное исследование работодателей России, включающее внешнюю оценку от соискателей, внутреннюю — от сотрудников — и оценку зрелости HR-процессов компании. По итогам 2021 года «Газпром нефть» занимает первое место по версии соискателей и входит в топ-3 рейтинга среди компаний с численностью сотрудников более 5000 человек.