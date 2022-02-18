Делегация Германии планирует принять участие в ПМЭФ-2022

Фото фонда Росконгресс

Состоялась встреча председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева и председателя наблюдательного совета Knorr-Bremse профессора Клауса Мангольда, на которой обсудили участие представителей Германии в ключевых деловых мероприятиях Фонда Росконгресс, в том числе в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме, а также проведение совместных международных мероприятий.

«Круглый стол «Россия – Германия» традиционно является одним из наиболее продуктивных, ярких и насыщенных диалогов на полях Петербургского международного экономического форума. Взаимный интерес бизнес-сообществ обеих стран подтверждается высоким уровнем участия в совместных мероприятиях. В этом году в преддверии ПМЭФ в Мюнхене планируется провести деловой круглый стол с участием представителей бизнеса обеих стран, предварительно встреча назначена на 12 мая», - подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Компания Mangold Consulting GmbH примет участие в формировании программы для российско-германской повестки в рамках Петербургского международного экономического форума, а также совместно с инвестиционной платформой Фонда Росконгресс – Фондом РК-Инвестиции – организует презентацию российских инвестиционных проектов для представителей немецкого бизнеса.

Стороны отметили взаимный интерес к развитию инвестиционных проектов, в том числе в регионах России, и возможность участия компании Mangold Consulting GmbH в работе инвестиционного портала регионов России – investinregions.ru. Проект реализует инвестиционная платформа Фонда Росконгресс Фонд «РК-Инвестиции» совместно с Минэкономразвития России и Агентством стратегических инициатив.

«Сегодня большой потенциал для инвестиций как российских, так и иностранных компаний, сосредоточен в инфраструктурных проектах регионов России. Одной из динамично развивающихся отраслей, показывающей высокий потенциал роста, является внутренний туризм. Создание инфраструктуры для автотуризма – еще одно потенциально интересное направление для инвестиций и реализации совместных проектов», - отметил профессор Клаус Мангольд.

Директор Фонда Росконгресс пригласил представителей немецкого бизнеса, в том числе производителей кемперов, принять участие во втором Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который состоится 4-7 августа 2022 года на ВДНХ, а также в международном фестивале караванинга и автотуризма F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY-2022, который пройдет в Москве с 29 июля по 7 августа этого года.