Массовая драка произошла в День всех влюбленных в Нефтекамске

Очевидцы драки сразу позвонили в полицию

В распоряжении KP.RU оказались кадры массовой драки, случившейся ночью 14 февраля на улице Дзержинского в Нефтекамске. Компания молодых людей отмечала День всех влюбленных в ночном клубе. Там ребята повздорили с другой компанией отдыхающих. В клубе конфликт удалось уладить на словах, однако обида друг на друга у посетителей осталась. Ближе к 4 утра гости стали расходиться. Несколько парней и девушек сели в белый Hyundai Solaris и уже направлялись домой, когда один из пассажиров вдруг заметил на тротуаре своих обидчиков.

Мужчина стал кричать в окно оскорбления, на что получил соответствующий оскорбительный ответ. В следующую секунду машина остановилась и разгневанный пассажир накинулся на неприятеля. Завязалась драка, к которой подключились участники обеих компаний. Кто-то махал руками и отчаянно бросался в бой, попутно раздевшись по пояс, кто-то пытался растащить дерущихся и призывал остановиться, девушки кричали друга на друга и толкались. В ходе потасовки повреждения получил даже автомобиль. Все события попали на камеры Умного домофона.

Очевидцы драки сразу позвонили в полицию. К счастью, неподалеку дежурил наряд оперативников и они в считанные минуты оказались на месте происшествия. Однако, даже прибытие полицейских вразумило не всех драчунов. На опубликованных кадрах видно, что один из молодых людей бьёт оппонента в лицо всего в шаге от сотрудника полиции.

Удивительно, но серьезных повреждений никто из участников драки не получил. Хулиганы отделались синяками и ушибами. В настоящее время полиция проводит проверку по факту драки в общественном месте. Оперативникам предстоит установить всех виновников случившегося.

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