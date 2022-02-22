Герои Олимпиады-2022: Вдохновляющие истории спортсменов, которые заставят вас забыть о неудачах и идти к победе

Сюй Мэнтао участвовала в четырех Олимпийских играх и наконец выиграла свое первое олимпийское золото. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соревнования зимней Олимпиады-2022 в самом разгаре. Игры в Пекине собрали весь цвет мирового спорта, и многие из атлетов – это люди, чьи судьбы и поступки достойны самого глубокого восхищения. Яркие моменты Олимпиады и вдохновляющие истории ее участников – лучший пример того, что даже поражение может обернуться победой, а соперник – стать близким другом.

Первая золотая медаль за четыре Олимпиады

Фристайлистка Сюй Мэнтао 14 февраля завоевала золотую медаль в лыжной акробатике на зимней Олимпиаде в Пекине. Для 31-летней китайской спортсменки это по-настоящему долгожданная награда. Сюй Мэнтао участвовала в четырех Олимпийских играх и наконец выиграла свое первое олимпийское золото. Она совершила настоящий прорыв в лыжной акробатике среди спортсменок китайской команды, сообщает издание «Жэньминь жибао». За 20 лет спортивной карьеры Сюй Мэнтао неоднократно становилась чемпионкой мира, однако никогда не была олимпийской чемпионкой. Несмотря на травмы и неудачи, спортсменка упорно двигалась к своей цели.

Горячие объятия

В финальном состязании по слоупстайлу в сноубординге среди женщин 6 февраля последний прыжок новозеландской спортсменки Зои Садовски-Синнотт потряс болельщиков и судей своей сложностью. 20-летняя сноубордистка победила и стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла американка Джулия Марино, третье – австралийка Тесс Коади. Несмотря на проигрыш, соперницы, похоже, нисколько не расстроились. После объявления результатов они подбежали к Зои, чтобы поздравить ее. Американка и австралийка так горячо обнимали победительницу, что повалили ее на землю. Снимок их объятий стал хитом соцсетей, а спортивные комментаторы рассказывали об этом с улыбкой.

Снимок горячих объятий спортсменок стал хитом соцсетей. Фото: russian.people.com.cn

Олимпийская сборная из одной спортсменки

29-летняя сноубордистка из Мальты Дженис Спитери во время квалификационных заездов в хафпайпе 9 февраля сделала ошибку при первой же попытке. Любой на ее месте тут же упал бы духом. Но только не Дженис. Во время ожидания результатов она достала из кармана «баоцзы» (китайский пирожок, приготовленный на пару) с начинкой из фасоли, откусила и улыбнулась в камеру.

Спитери стала первой сноубордисткой, участвующей от Мальты в зимней Олимпиаде. Более того, она стала единственной спортсменкой из этой страны, приехавшей в Пекин. Во время церемонии открытия Игр 2022 года Дженис в одиночестве представляла свою сборную и несла государственный флаг. Главной мечтой Спитери было отметить Мальту на «карте» сноуборда в рамках Олимпийских игр – и она добилась своего.

Спитери - первая сноубордистка, участвующая от Мальты в зимней Олимпиаде. Фото: twitter.com

Соперники и друзья

После завершения смешанного парного соревнования по керлингу между китайской и американской сборными китайские спортсмены Фань Суюань и Лин Чжи подарили своим соперникам олимпийские значки с изображением талисмана Олимпиады-2022 – панды Бинь Дуньдуня. А когда закончились следующие состязания, команда США тоже подарила китайским соперникам американские значки.

– Керлинг сам по себе является социальным видом спорта, а обмен подарками в нашей дисциплине стал уже традицией, – рассказал Лин Чжи. – Тем самым мы показываем нашу дружбу.

Обмен подарками у керлингистов стал уже традицией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потерял брата, но не отказался от мечты

Когда 6 февраля завершились соревнования по санному спорту среди «одиночек» у мужчин, грузинский спортсмен Саба Кумариташвили оказался на 31-м месте. Многие помнят трагическую историю его двоюродного старшего брата. Грузинский саночник Нодар Кумариташвили погиб во время тренировки на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Несмотря на глубокое горе, Саба Кумариташвили не отказался от санного спорта. «Когда я вспоминаю Нодара, мне грустно, но мысли о нем придают мне сил», – говорит он.

Воспоминания о погибшем брате дает Сабе Кумариташвили больше сил. Фото: russian.people.com.cn

Восемь Олимпиад немецкой конькобежки

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн стала единственной в мире спортсменкой, принимавшей участие в Олимпийских играх восемь раз. Совсем скоро, 22 февраля, ей исполнится 50 лет. 5 февраля она приняла участие в забеге на 3000 метров на Олимпиаде в Пекине. Хотя Клаудия и пришла последней, комментируя свой результат, она сказала: «Я с улыбкой проехала финишную полосу». За свою более чем 30-летнюю спортивную карьеру Пехштайн завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые олимпийские медали. Впервые она выступила на Олимпийских играх в 1992 году в Альбервиле во Франции. А на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года она несла флаг Германии.

Клаудия Пехштайн стала единственной в мире спортсменкой, которая принимала участие в Олимпийских играх восемь раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Провал – залог успеха

Китайскую команду по шорт-треку называли одним из главных претендентов на победу. Однако в мужской эстафете на 5000 метров китайский спортсмен Сунь Лун упал. В итоге сборная Китая оказалась на пятом месте. Несмотря на это, товарищи по команде поддерживают и успокаивают спортсмена.

– Мы чувствуем, что Сунь Лун находится под большим давлением, он сильно разочарован и постоянно извиняется. Мы не обвиняем его, а только подбадриваем. Надеемся, что мы сможем стать лучше в будущем, – рассказал его коллега по команде У Дацзин.

После соревнования товарищи по команде поддержали Сунь Луна. Фото: russian.people.com.cn

Японский фигурист и его недостижимая цель

Японский фигурист Юдзуру Ханю во время соревнований в мужском одиночном катании 10 февраля попытался выполнить четверной аксель, но упал. В итоге он занял четвертое место. До сих пор ни одному спортсмену не удалось успешно выполнить этот прыжок, поэтому многие фигуристы не включают его в свою программу. Но Ханю всегда говорил: «Добиться невозможного – это моя цель».