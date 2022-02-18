Киев загнал мирных жителей Донбасса в подвалы

Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса. Фото: REUTERS

Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса. Очередные обстрелы украинскими военными самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик произошли 17 февраля 2022 года.

- Военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и гранатометов нескольких населенных пунктов. В результате обстрела Старомихайловки осколочные ранения от взрыва гранаты получила не участвующая в вооруженном конфликте мирная жительница. В оказавшихся под огнем украинских силовиков населенных пунктах Николаевка и Донецкий, а также в Петровском районе Донецка повреждены не менее 12 жилых домов, газопровод и линия электропередач. Мирные жители вынуждены укрываться от рвущихся снарядов в подвалах, - перечислили в СК России очередные злодеяния Киева на Донбассе.

В ведомстве подчеркнули, что "обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте".

Специалисты ведомства отмечают, что украинские силовики очередной раз нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

- По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), - отметили в СК россии.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что на Донбассе найдены стихийные общие безымянные могилы с гражданскими лицами, среди которых есть женщины разных возрастов. Их убили украинские военнослужащие.

По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором".

Вопреки всем международным конвенциям и договорам военные преступники с Украины продолжают свои карательные обстрелы мирных районов Донбасса. Ранее замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока заявляла, что под Первомайском и Краснодоном за последние годы было обнаружено 10 массовых захоронений. В самом крупном обнаружено более 80 останков. Среди убитых опознаны мирные граждане.