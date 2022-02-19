Как я вакцинировался в Хорватии, чтобы путешествовать по Европе: стоит ли делать бустерную прививку «Файзером» после «Спутника»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слово «прививание» по-хорватски выглядит как cijepljenje. Мне все время хотелось прочитать это как «чипление», а лучше уж сразу - «чипирование». Чипируют там несколькими вакцинами, но популярнее всего - Pfizer и Moderna. И с осени прошлого года в Хорватию тянутся вереницы россиян в надежде получить укол: к нему прилагается сертификат, по которому свободно пускают в большинство стран Западной Европы.

Для посещения самой Хорватии (как и, например, Венгрии) достаточно шенгенской визы и распечатанного подтверждения с «Госуслуг» о том, что ты вакцинирован «Спутником». Эти страны «Спутник» признают. Но с европейским сертификатом открыты еще и Франция, Швейцария, Испания, Португалия… В общем, Евросоюз. Плюс США.

У меня есть четырехлетняя шенгенская виза, действительная до 1 августа. И нет уверенности, что до этого времени ВОЗ и страны Западной Европы каким-то образом откроют границы для туристов-россиян. Я два года не был за границей, а визой хотелось все-таки дополнительно воспользоваться.

При этом умные люди давно летают в Европу через город-герой Будапешт: показывают на паспортном контроле справку о вакцинации «Спутником», прямо в аэропорту имени Ференца Листа сдают ПЦР-тест и дальше преспокойно летят с ним хоть в Париж, хоть в Мадрид. Но мне казалось, что это какие-то очень сложные и неприятные танцы с бубнами. И в результате я решил организовать себе другие танцы, с уколом вакциной Pfizer в Загребе, даже не представляя, во что ввязываюсь.

(Кстати, cijepljenje читается как «цЕпленье», а Pfizer - как «файзер», потому что «п» перед «ф» в английском не произносится. Мишель на самом деле тоже Файффер).

Первая поездка: январь 2022 года

Из Будапешта на Рокфеллерову улицу

Загреб отличается от других крупных хорватских городов тем, что там нет моря (пусть холодного, но все равно красивого) и эффектных римских развалин. Есть хорошая картинная галерея, но она все еще закрыта после землетрясения двухлетней давности. Можно было отправиться в столицу Хорватии компанией «Северный ветер» - у нее сравнительно дешевые «прямые» билеты в Загреб, но она летает туда-обратно только по понедельникам и пятницам. Казалось, что с понедельника по пятницу я успею свихнуться в этом городе от скуки. И я решил ехать через Будапешт, где тоже никогда не был - благо, авиабилеты туда стабильно недорогие.

Из Будапешта в Загреб ходят автобусы FlixBus. Можно сесть в 07.30 на автовокзале Nepliget на окраине города, а можно - на автовокзале Kelenföld, где тот же автобус останавливается в 07.55 (но Келенфёлд - это совсем глухомань). Билет в одну сторону стоит на наши деньги меньше полутора тысяч рублей. Время в пути - чуть меньше пяти часов. (Или чуть больше - на венгерско-хорватской границе можно простоять и сорок минут, и полтора часа, как повезет). Это путешествие никак не назвать мучительным - в автобусах есть розетки, туалеты и бесплатный вай-фай, а в ожидании пограничников можно выйти из автобуса и курить.

И наполовину, если не на две трети, автобусы заполнены соотечественниками, которые тоже направляются в Загреб за вакциной. Некоторые едут без обратного билета. В основном это молодые люди, до тридцати. Одна девушка рассказала, что ей удалось купить авиабилет за пять тысяч рублей, а как она будет возвращаться, пока не решила (багаж у нее умещался в рюкзачке). В Загребе мы вместе стояли в очереди на вакцинацию, и она при мне перебирала в телефоне варианты обратного перелета: из Загреба, из Будапешта, из Белграда (шесть часов на автобусе от хорватской столицы), с одной пересадкой, с двумя, с тремя - лишь бы дешевле.

Алгоритм своих собственных действий в Загребе я представлял очень четко, потому что перед выездом прочитал несколько текстов о процессе цепленья.

1. На автовокзале (который по-хорватски называется bus kolodvor) вызвать Uber - он стоит примерно столько же, сколько и в Москве. Доехать до Загребского выставочного центра по адресу Avenija Dubrovnik 15 (авЕния - это проспект). Именно там вакцинируют иностранцев. По вторникам и четвергам - с 14.30 до 19.00, в остальные дни - с 8 до 12.

2. Там встать в очередь, на входе показать паспорт и сертификат с «Госуслуг» о вакцинации «Спутником», получить укол бустером «Файзера». Одного этого бустера, как уверяли авторы всех декабрьских публикаций и постов, достаточно, чтобы получить европейский «ковид-паспорт».

3. Отправить фотографию документов по электронному адресу и получить европейский ковид-паспорт. А еще лучше и надежнее - ногами дойти до дома по адресу Rockefellerova ulica 2, чтобы сертификат выписали в моем присутствии.

4. Погулять по Загребу, купить три килограмма пршута (как легко догадаться, это хорватский вариант прошутто, а заодно и хамона, сегменты вяленой свиной ноги) и вернуться в Будапешт.

Опоздавший вы наш

Если в Будапеште стояла типичная еврозима (вроде не холодно, но как-то стыло), то в Загребе - абсолютная весна. На календаре 13 января, а на улице +10, синее небо, невероятно яркое солнце, ни намека на снег. Таксист Uber’а почти извинялся: «Раньше, когда я был маленьким, в это время у нас были сугробы высотой в полметра, а сейчас - глобальное потепление!» Он довез от автовокзала до авении Дубровник за десять минут (если быстро идти пешком, этот путь занимает минут сорок).

Построенный в 1956-м Загребский выставочный центр - довольно страшное советское сооружение, из тех, какие в Москве год за годом потихоньку сносят. Такой соцмодернизм - в Югославии его обожали, - но уже очень облупленный. (А когда он еще не был облупленным, Орсон Уэллс снимал в нем экранизацию «Процесса» Кафки).

Во дворе Загребского выставочного центра выстроен мрачный коридор с прорезанными окошками - он предназначен для очередей. Говорят, осенью там можно было стоять часами. Зимой поток желающих вакцинироваться уменьшился. Это, так сказать, вид сзади… Фото: Денис КОРСАКОВ

…а это - вид спереди. Охранник, которого распирает от торжественности, загоняет пару десятков хорватов в этот коридор - чтобы для порядку стояли там. Фото: Денис КОРСАКОВ

Комплекс зданий тянется в длину на пару кварталов, но везде висят указатели со словами Cijepljenje COVID-19 и жирной стрелкой. Вопреки ожиданиям, на входе в павильоны 8А и 9 нет серьезных очередей. Специально построены мрачные коридоры из толстой непромокаемой ткани, в которых эти очереди должны томиться (надо думать, они установлены все-таки с целью защиты от дождя, а не для создания неповторимой атмосферы концлагеря). Но у входа стоят всего человек 10-15. Плюс человек восемь - в отдельной очереди для иностранцев (она немножко сбоку).

Все, наконец, почти загнал. (Я снимаю из соседней, сравнительно небольшой очереди для иностранцев, под крики «Ноу фото!», делая вид, что просто роюсь в телефоне). Фото: Денис КОРСАКОВ

Еще не заходя, я разговорился с группой русских. И женщина из этой группы внезапно сказала:

- Вы должны сначала получить OIB.

- Что?

- Это… ну, это хорватский ИНН. Лучше его получить. А то бывали случаи… Это рядом, на Авения Дубровник, 30. На такси три минуты, пешком - пятнадцать.

Если честно, я так и не понял, зачем и насколько мне нужен был OIB, и какие случаи бывали с теми, у кого его нет. Только в Москве я узнал, что это «личный идентификационный номер», будто бы необходимый для «регистрации в публичных записях». Я даже не исключаю, что отныне всю жизнь буду обязан платить в Хорватии какие-нибудь налоги. Но человек, оказавшийся в непонятной ситуации, бывает легковерен и вообще плохо думает. Я метнулся к дому 30, обнаружил там скромную дверь, а за ней - пустую (если не считать сидящей за стеклом девушки) комнату. Дал ей загранпаспорт, заполнил анкету, в которой почему-то надо было указать имена родителей, получил бумажку, с которой через полчаса вернулся к дому номер 15 - и наконец в него вошел.

Внутри этот павильон - огромный пустой ангар, расчерченный линиями. Иностранцы встают в очередь номер 6, хорваты - во все остальные. От всех требуют соблюдать ритуальную дистанцию в два метра. Впереди - несколько стоек, за которыми сидят девушки, записывающие желающих вакцинироваться; больше всего это напоминает очередь к стойкам регистрации в аэропорту. «Иностранная очередь» движется медленнее, чем хорватская. Фотографировать строго запрещено (меня это не остановило).

Очереди к девушкам, регистрирующим желающих вакцинироваться, очень напоминают очереди к стойкам регистрации в аэропорту. Фото: Денис КОРСАКОВ

У стойки я дал девушке паспорт, OIB и сертификат с Госуслуг и рявкнул: «Файзер! Бустер!» (Большинство загребцев знают английский, но говорят на нем с ощутимым акцентом, так что и ты можешь не заморачиваться с акцентом и сложносочиненными предложениями). Она долго что-то вбивала в компьютер, потом направила меня в другую очередь, сбоку: она вела уже непосредственно на вакцинацию.

Желающих, как и было сказано, зимой не так уж много - большая часть подготовленных для них дорожек пустует. (На заднем плане - очередь из тех, кто уже зарегистрировался и направляется на укол). Фото: Денис КОРСАКОВ

После заполнения стандартной анкеты («нет ли у вас хронических заболеваний», и так далее) меня укололи, выдали какую-то кривую бумажку (буквально - на листике в половину формата А4 текст был напечатан почти по диагонали), велели сфотографировать на телефон ее вместе с паспортом и отправить на электронный адрес covid_potvrde@stampar.hr. Я так и сделал. Напомню, это было 13 января.

За дверями, в отдельном помещении, у желающих еще раз проверяют документы, просят заполнить анкеты с вопросами об аллергии и хронических заболеваниях, и сразу вакцинируют. Фото: Денис КОРСАКОВ

И через 20 минут мне пришло письмо счастья. Извините, но система не может выписать вам европейский цифровой COVID-сертификат. По новым правилам мы не можем его выдавать после бустера. Иностранным гражданам надо вакцинироваться сначала первой, а опосля второй дозой вакцины, и оба раза на территории Хорватии. Если бы вы вакцинировались бустером до 6 января, мы бы все-все-все вам выдали, а теперь уж никак. Всего вам доброго, опоздавший вы наш!

Почему-то я наивно думал, что правила вакцинирования иностранцев установлены раз и навсегда. Но нет, они все время меняются - иногда раз в неделю. На Рокфеллеровой улице, дом 2, куда я вскарабкался на следующий день с утра (она расположена в холмистой части Загреба, так называемом Горнем граде), девушка подтвердила: да, через 22 дня вам надо будет сделать второй укол. Как некий козырь, я достал бумажку с номером OIB. Она задумчиво повертела ее в руках, гадая, что теперь со мной делать, и в конце концов осторожно сказала: «Я понимаю, что у вас OIB, но вам, наверное, надо пойти в полицию за разрешением на то, чтобы вам выдали евросертификат…»

В какую полицию? Куда? Что я там им скажу, и когда буду этим заниматься, если у меня автобус обратно в Будапешт в 16.00? «Приезжайте через 22 дня, можете вакцинироваться где угодно, в Загребе, в Дубровнике, в Пуле, сертификат вам выдадут в тот же день!» - напутствовала меня барышня.

Но два с половиной килограмма пршута (он там, по российским меркам, очень дешевый) и пару килограммов сыра (он, наоборот, очень дорогой) я все-таки купил.

Продолжение следует