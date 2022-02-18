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Общество18 февраля 2022 17:14

Сергей Девятов: 115-летие Императорского гаража решили отметить на ВДНХ

Доктор исторических наук, профессор, советник директора ФСО России - с обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
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Доктор исторических наук, профессор, советник директора ФСО России Сергей Девятов.

Доктор исторических наук, профессор, советник директора ФСО России Сергей Девятов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва. ВДНХ, 53-й павильон. Зал временных экспозиций. Именно сюда - в пятницу, 18 февраля, «примчалась» из исторического прошлого уникальная выставка ретроавтомобилей.

- Экспозиция посвящена 115-й годовщине образования собственного Его Императорского величества гаража, - рассказал нам Сергей Девятов.

- Сергей Викторович, он тогда находился не в Кремле?

- Нет... Первые машины пришли в Царское село, к Александровскому дворцу, где тогда и квартировал государь-император Николай II, заодно там же находились и члены его семьи – супруга, дочери и наследник престола.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сколько всего автомобилей было там поначалу?

- Первая закупка составила всего пять машин.

Если брать период предреволюционный, то в гараже было минимум 55 авто.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс пара машин, которые император передал на различные нужды, скажем так. В частности, одна - фирмы «Руссо-Балт», это русская автомобилестроительная дореволюционная фирма, - перешла в ведение Кавказского фронта. Была обшита стальными листами, вооружена пулеметом «Максим». Ее использовали в Закавказье в Первую мировую.

А 3 марта 1917-го открылась новая страница в истории гаража. Он перестал уже быть императорским. И сам гараж, и конюшенная часть перешли в ведение Временного правительства и Государственной Думы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А после Октябрьской революции?

- Бывший императорский стал обслуживать Совет народных комиссаров РСФСР, ВЦИК РСФСР, Петросовет.

С 26 октября 1917 года - становится автобазой большевистского правительства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ленин на какой машине ездил?

- На авто марки Turcat-Mery.

- Именно эту машину у Ильича бандиты угнали?

- Ну, какие там бандиты?

Это были пожарные одного из пожарных депо Петрограда. Они угнали Turcat-Mery, чтобы перепродать в Финляндию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как же это было?

- Ленина привезли в Смольный, шофер ушел попить чай в буфет. И в этот момент машину тихо угнали.

Революционные солдаты и матросы машину разыскали и вернули Владимиру Ильичу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сколько всего экспонатов на выставке?

- В очень хорошем состоянии - отреставрированный экземпляр «Руссо-Балт» - они приехал из Политехнического музея.

Там фигурирует спортивный двухместный Rolls-Royce, «Пежо».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть одна не отреставрированная машина, которая была недавно обнаружена в Ленинградской области, у нее паровой двигатель.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такие транспортные средства и были в гараже министра императорского двора барона Фредерикса.

А всего на ВДНХ - девять машин, два шасси от «Русско-Балта».

И ещё представлено много мелкой пластики, связанной с автомобилем, с жизнью и бытом императорской семьи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, в экспозиции показаны телефоны начала ХХ века, которые устанавливались в Царском Селе. Это был замкнутый внутри коммутатор. За пределы Царского Села имели право позвонить только два человека – император и начальник его охраны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как долго будет работать выставка?

- Думаю, в течение пары месяцев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А организаторы выставки - Федеральная служба охраны России...

- ...Плюс Политехнический музей, Музей Вадима Задорожного, частные коллекционеры.

- Спасибо!

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