Скорость работы мозга у людей не снижается, как минимум, до 60 лет

Считается, что старшие думают медленнее, чем молодые. Но теперь ученые могут утверждать, что скорость работы мозга остается практически неизменной до 60-летнего возраста. Фото: Shutterstock

Существует популярное мнение, что с возрастом острота ума снижается и наш мозг работает не так быстро, как в молодости. Что ж, зрелые люди смирились, что и это обстоятельство надо благодарно принимать. Как лысину, пивной живот, дергающийся глаз и много чего еще. Ну, подумаешь, стрессы, возраст - с кем не бывает… Не мы одни такие - все человечество стареет! Кто-то из великих вообще говорил, что с возрастом только волосы из ушей начинают лучше расти.

Однако исследование группы ученых из Гейдельбергский университета (Германия), которое было опубликовано в журнале Nature Human Behavior неожиданно сказало веское слово в защиту старшего поколения.

- Наше исследование бросает вызов широко распространенным представлениям о взаимосвязи между возрастом и скоростью мышления, - объяснил ведущий автор исследование Миша фон Краузе. - Считается, что старшие думают медленнее, чем молодые. Но основываясь на анализе данных более чем 1 миллиона человек, мы можем утверждать, что скорость работы мозга остается практически неизменной до 60-летнего возраста.

Ученые проанализировали исследования прошлых лет, которые доказывали, что скорость реакции в простых задачах на принятие решений начинает снижаться примерно с 20-летнего возраста. Обычно в таких экспериментах используют простейшие тесты на сообразительность (например, когда надо сравнить два символа или две картинки на предмет схожести или различий). Однако психологи из Гейдельберга рассудили, что само время отклика не является чистым показателем скорости мышления, а представляет собой сумму нескольких процессов. Ведь человеку нужно время не только на принятие решения. Ему необходимы доли секунды, чтобы прочитать и понять вопрос, взвесить точность ответа, который возник у него в голове и, наконец, успеть чисто механически нажать на нужную кнопку ответа. Поэтому ученые самостоятельно провели масштабное исследование, в котором приняло участие 1 185 882 человек в возрасте от 10 до 80 лет.

Фото: Shutterstock

Участники эксперимента сортировали слова на положительные и отрицательные категории, а также распределяли по категориям изображения. А исследователи с помощью математического моделирования и нейронных сетей анализировали из каких компонентов складывалась скорость реакции.

Ученые пришли к следующему выводу:

- с механической частью теста ответа (прочитать вопрос и нажать на клавиатуру) быстрее всего справлялись подростки в возрасте 14-16 лет. Но при этом они чаще всего ошибались.

- скорость умственной обработки информации достигала максимума к 30 годам, а потом незначительно снижалась в период до 60 лет.

- с возрастом участники делали все меньше ошибок, по крайней мере, до 60-летнего рубежа.

- Наши результаты показали, что после 20 лет скорость реакции снижается, - говорят авторы исследования. - Однако это связано не с замедлением работы мозга, а с повышенной осторожностью в принятии решений - люди ищут компромисс между скоростью и точностью. После 18 лет осторожность в принятии решений линейно возрастает примерно до 65 лет.

Что-ж, это хорошая новость для старшего поколения, которое и так бесконечно третируют за то, что оно не может, задрав штаны, угнаться бежать за цифровой молодежью. В мире действительно есть немало сфер, где умение взвесить все “за” и “против” важнее, чем скорость принятия решения. Это касается и постановки медицинского диагноза, и разбора запутанной жизненной ситуации и много чего еще. Так что самое время провозгласить: дорогу пожилым!