Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Январские каникулы Ольги Бузовой в Куршевеле омрачил скандал, начавшийся с подачи ее приятельницы Клавы Коки. Девушки отдыхали вместе на горнолыжном курорте во Франции. Правда, не столько катались на лыжах, сколько веселились в местных ресторанах и барах. В разгар отпуска Клава Кока опубликовала в Инстаграме скандальный ролик, в котором они с явно нетрезвой Бузовой бредут по заснеженному Куршевелю. В видео было хорошо заметно, что исполнительница хита «Мало половин» еле держится на ногах. В итоге Ольга просто села в снег, на что Клава сказала: «Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке».

Это видео вызвало широкий резонанс. Многие звезды, в том числе Дима Билан и Алена Водонаева осудили Коку за то, что она подставила подругу. Клава и Ольга после публикации ролика поссорились, и Кока поспешила уехать из Куршевеля, сославшись на травму ноги.

Минувшим вечером Клава Кока стала участницей шоу «Вечерний Ургант». Перед записью программы ее ведущий Иван Ургант снял вместе с певицей пародию, в которой они обыграли скандальный момент с Бузовой. В ролике покачивающийся Иван идет по коридору, а Клава снимает его на телефон.

- Ничего необычного, просто мы идем снимать программу, - шутит певица.

- Клава Кока, только не выкладывай это никуда, - пьяным голосом попросил Ургант.

Клава Кока и Иван Ургант сняли пародию на пьяную Ольгу Бузову в Куршевеле. Фото: кадр видео.

К слову, Бузова никак не прокомментировала тот сандальный случай и не рассказала, почему она перестала общаться с Кокой. Оставшись одна в Куршевеле, Ольга записала для соцсетей видео, в котором ее подписчики усмотрели явный намек на Коку. «Я два дня просто отдыхаю, без всех, одна, никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», - сообщала поющая телеведущая.

Клава пришла на шоу «Вечерний Ургант». Фото: Инстаграм.

Ольга сейчас снимается в новом сезоне телешоу «Звезды в Африке», который она ведет в паре с Михаилом Галустяном. Участники реалити поселились в лагере среди джунглей ЮАР. В новом сезоне снимаются Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс. Звездам предстоит пройти немало испытаний – как физических, так и моральных. Если участник шоу понимает, что больше не в силах терпеть все происходящее, он может крикнуть: «Я звезда! Заберите меня отсюда!». И тогда он немедленно покидает шоу. В финале победитель получит пять миллионов рублей, которые будут перечислены на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.