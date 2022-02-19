Виктор Золотов: Александр Большунов завоевал среди болельщиков титул "короля лыж"

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Александр Большунов завоевал пять наград. Фото: REUTERS

- Феноменальный талант капитана Александра Большунова помноженный на его огромное трудолюбие и целеустремленность, привели к высоким спортивным результатам. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине он завоевал пять наград: три "золота", "серебро" и "бронзу", - обратился с поздравлением к спортсмену Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии России капитан Александр Большунов стал первым в масс-старте на дистанции 28,4 километров, преодолев ее за 1 час 11 минут и 32 секунды и заработал свою третью золотую медаль в Пекине. "Серебро" досталось тоже российскому лыжнику - Ивану Якимушкину.

Глава ведомства отметил, что "благодаря многократным победам офицер Росгвардии Александр Большунов завоевал среди болельщиков титул "короля лыж"".

Напомним, ранее приказом Федеральной службы войск национальной гвардии России олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и серебряному призеру Олимпиады в Пекине старшему лейтенанту Денису Спицову было присвоено воинское звание "капитан".

Как сообщил Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии России — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Звания офицерам присвоены досрочно за "высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта".

СПРАВКА "КП"

Александр Большунов служит инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии. Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам Александр Большунов на соревнованиях по скиатлону принес первое "золото" в копилку российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов –уникальный российский лыжник, который является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, многократным чемпионом мира, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса, двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски , трехкратным обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира.