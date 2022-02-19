Глава МЧС: Эвакуацию с Донбасса Россия проводит круглосуточно, принято и размещено уже свыше 7 000 человек

В Ростовской области для временного размещения эвакуированных также подготовлено почти 14 тысяч мест. Фото: REUTERS

В субботу вечером, 19 февраля, в Ростове-на-Дону, на совещании рабочей группы под председательством Александра Чуприяна были подведены первые итоги эвакуации граждан из ДНР и ЛНР.

Главный вывод: все мероприятия проводятся четко, в круглосуточном режиме.

«Все идет в плановом порядке , - передала «Комсомольской правде» слова главы МЧС пресс-служба этого ведомства, - регулярно обновляются данные по готовности пунктов временного размещения (ПВР), определен порядок оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в другие российские регионы, в том числе железнодорожным транспортом. Первые составы уже отправляются из Таганрога в Воронеж, где для переселенцев подготовлены четыре ПВР».

В Ростовской области для временного размещения эвакуированных также подготовлено почти 14 тысяч мест. На всех ПВР и пунктах пропуска организованы медицинские посты, постоянно дежурят бригады неотложной медпомощи. Всего задействовано 86 бригад скорой помощи.

В ходе совещания Чуприян также отметил: все делается доя того, чтобы денежные выплаты беженцы получали максимально оперативно.

«В настоящее время уже более 7 тысяч человек размещены в ПВР. Они обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами связи. Особое внимание мы уделяем пожилым переселенцам», - добавил врио главы МЧС России.

Кроме того, на пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане продолжают действовать два городка жизнеобеспечения вместимостью 400 человек. На их базе организованы прием и регистрация прибывающих граждан.