Из-за глобального потепления зимние Олимпиады переедут в Заполярье и на Камчатку

За сто лет климат в столицах зимних Игр потеплел на 6 градусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две недели вся страна болела за лыжников и биатлонистов, поддерживала фигуристов и хоккеистов. Зимняя Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля. Но есть ли будущее у зимних видов спорта? Климатологи в этом всерьёз сомневаются.

Глобальное потепление оставляет на планете все меньше мест, где спортсмены могут тренироваться и состязаться на натуральном снегу. Интернет облетело фото Пекина с орбиты - тонкие прожилки искусственного снега на олимпийских трассах, а вокруг темная земля. Зима? Нет, не слышали.

И в канадском Ванкувере в 2010 году снег возили к трассам вертолётами. И в Сочи для Игр 2014-го запасали прошлогодний снег - хранили с предыдущей зимы.

Олимпийское потепление идёт в разы быстрее глобального. Средняя температура на планете за столетие повысилась меньше чем на градус. Погода в столицах зимних Игр опережает этот темп, как Большунов только что вставшего на лыжи первоклассника:

В 1920-50-х годах зимние Олимпиады проходили при средней температуре 0,4 градуса.

В 1960-90-е - при +3,1.

В XXI веке во время Игр бывает в среднем +6,3 градуса.

Если так пойдёт и дальше, к 2050 году из всех городов, где раньше проводились зимние Олимпиады (а всего их 21), подходящая для соревнований на открытом воздухе погода будет лишь в четырех. Американском Лейк-Плэсиде, японском Саппоро и норвежских Осло и Лиллехаммере. К 2080 году - в одном только Саппоро. Первыми проиграют климатический турнир Сочи, Шамони и Гармиш-Партенхиркен. К таким вот пораженческим выводам пришли учёные Университета Онтарио (Канада) и Университета Саррея (Великобритания) под руководством Дэниэла Скотта.

Да, искусственный снег делать научились. Но и для него нужно, чтоб было более-менее холодно. И хотя бы не шёл дождь. А ведь еще и готовиться к олимпиадам надо, на каждую тренировку искусственно снега не напасёшься.

Что все это значит? Лыжники, сноубордисты, биатлонисты переместятся на закрытые стадионы? Фигуристы вот тоже раньше соревновались на естественном льду на открытом воздухе!

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова считает, что до этого дело не дойдёт - во всяком случае, в ближайшие несколько десятилетий. Но при условии, что организаторы зимних Олимпиады будут учитывать климатические изменения при выборе времени и места турнира:

- Действительно, продолжительность холодного и снежного периода сокращается. И первое, что можно сделать - перенести зимние Игры на январь. Это проще, чем с нуля строить инфраструктуру в каком-нибудь новом центре зимнего спорта. Всегда самым снежным месяцем считался февраль. Сейчас все чаще максимум снежного покрова приходится на январь (нынешняя зима в Москве - как раз пример. - Ред.). В южной Европе, где проходили многие зимние Олимпиады, от Шамони и Гренобля до Турина и Гармиш-Партенхирхена, действительно, рассчитывать на устойчивый снежный покров в ближайшие десятилетия сложно. Насчёт Осло и Лиллехаммера, кстати, я тоже сомневаюсь - скандинавские зимы заметно изменились из-за тёплого влияния атлантических циклонов. Но есть зимние курорты на самом севере Европы - в финской Лапландии, например, у Полярного круга. И их вполне можно рассматривать как столицы зимних олимпиады будущего. Как и нашу Камчатку. Там со снегом все отлично. И в феврале, и даже в марте. В России вообще ещё очень много мест, где дефицита снега нет и не предвидится. Но на Камчатку-то точно многие спортсмены и болельщики захотят приехать!