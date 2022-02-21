Россию подталкивают признать ЛДНР, роддом не отдает ребенка матери за долги, нам грозит эпидемия рака

1 место. Илья Варламов: На Западе ждут начала войны между Россией и Украиной также, как открытия Олимпиады (слушать)

2 место. Георгий Бовт: Лидеры ДНР и ЛНР пытаются подтолкнуть российское руководство к признанию республик (слушать)

3 место. Алена Апина вступилась за Моргенштерна: Это последняя рок-звезда. Мне очень печально, что он покинул страну (слушать)

4 место. Политолог Борис Межуев: Что бы не случилось на Украине, Россия уже обвинена в этом (слушать)

5 место. Глава ДНР Денис Пушилин: Мы готовы принять любое решение Путина (слушать)

6 место. Сергей Мардан: Слезы Трусовой меня ранили больше, чем 4-е место Валиевой (слушать)

7 место. Тепляковы против МГУ: история противостояния (слушать)

8 место. Требуют денег. Нижегородский роддом отказался отдавать ребенка матери (слушать)

9 место. Психиатр Александр Федорович: Любовь - это болезнь. А секс не должен заменять собой отношения (слушать)

10 место. России грозит эпидемия рака. Из-за занятости медицины ковидом резко снизилось количество выявляемых на ранних стадиях случаев (слушать)