Бразилия оплакивает жертв чудовищной катастрофы

Фото: REUTERS

Число жертв стихии в бразильском городе Петрополис, на который обрушились мощные паводки, достигло 150 человек. Более 160 человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели и добровольцы раскапывают завалы, образовавшиеся в городе после схождения оползней, все работы ведутся вручную, поскольку применить технику во многих местах просто невозможно.

Раскопки ведутся с помощью лопат, бензопил и другого ручного инструмента. Обстановку затрудняет сильный туман и опасность повторных оползней – работу уже неоднократно приходилось прерывать из-за сползания земли с горного склона.

Спасатели и добровольцы раскапывают завалы, образовавшиеся в городе после схождения оползней. Фото: REUTERS

– Тяжелую технику здесь использовать невозможно. Так что приходится работать как муравьям, движемся шажок за шажком, – рассказал журналистам координатор спасательных работ Роберто Амараль.

Мощнейший за последние десятилетия ливень вызвал гигантский оползень, который в считанные минуты похоронил под собой порядка 80 домов, стоявших на склоне горы. Спасателям удалось найти 150 тел погибших, среди них оказалось 27 детей и подростков.

Сильный ливень вызвал гигантский оползень. Фото: REUTERS

Еще около 160 человек считаются пропавшими без вести. По словам сотрудников экстренных служб и волонтеров, сохраняется небольшая надежда на то, что кто-то из них может быть жив, но шансы на это тают с каждым часом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, побывавший на месте трагедии, заявил, что город выглядит «как после войны».