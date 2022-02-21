«Прокачай» своего мужчину!

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Наша страна сохраняет за собой статус одной из самых читающих. И книга для россиян - по-прежнему лучший подарок. Главное, правильно ее подобрать, мы поможем справиться с этой задачей.

Итак, пять идей для подарков мужчине к 23 Февраля и не только.

Если ваш мужчина меломан, стоит присмотреться к книге продюсера и писателя Павла Суркова «Азбука «Аквариума»: камертон русского рока», которая рассказывает и о творчестве, и о биографии культовой группы. Павел более трех десятков лет является поклонником творчества Борис Борисыча Гребенщикова и «Аквариума». О них он знает, кажется, все и с другими поделится. Информацию автор подает в необычной форме: все факты Павел излагает в алфавитном порядке.

Часть материалов, представленных в книге, как, например, неизданные фрагменты интервью БГ, читатель больше нигде не увидит.

Иллюстрации к книге сделала Гелия Судзиловская, которой чуть раньше Борис Гребенщиков доверил оформление своей сказки «Иван и Данило».

Если мужчина ратует за здоровый образ жизни или только собирается встать на путь ЗОЖ, подарите ему книгу «Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни».

Каждого из нас волнуют вопросы: почему мы стареем, реально ли продлить молодость и какие достижения есть на этом фронте у современной науки? Врач Юлия Юсипова, сооснователь Европейского университета долголетия, ректор Международного института традиционной медицины, рассказывает, что такое биологический возраст и какие есть подходы к его снижению.

Оказывается, генетика - это не приговор, и некоторые антивозрастные изменения можно предотвратить. Кроме того, еще существуют антивозрастные диеты, эффективные способы борьбы со стрессами, которые также отбирают у нас молодость и долголетие. Эта книга - настоящая дорожная карта с самыми короткими и правильными маршрутами!

Бестселлер «1941 год. Битва за Москву» писателя Евгения Матонина, безусловно, станет жемчужиной в библиотеке каждого любителя истории. В этой книге собраны удивительные факты, воспоминания, документы и фотографии, связанные с легендарной битвой. Фашисты уже предвкушали победу над столицей СССР. Они обрушили на Москву «Тайфун», но потерпели фиаско: советские солдаты и простые москвичи сорвали четко просчитанную операцию.

На победу тогда работал каждый - от мала до велика. Как боролись, какой была жизнь на фронтах и в самой Москве во время битвы? Об этом и многом другом можно узнать благодаря архивным документам, с которых лишь недавно был снят гриф «совершенно секретно».

Для любителей медицинских сериалов и детективов, страшных историй - книга «Ты труп, приятель. 2 года, 262 тела. Откровенные дневники судмедэксперта».

Судмедэксперт - человек, который устанавливает причину смерти умершего. Без его заключения - как без рук. Порой это бывает сделать очень непросто. А еще судмедэксперт знает, что трагедии происходят там, где опасно, и призывает всех никогда не терять бдительности. Джуди Мелинек работала хирургом, но обмороки со скальпелем в руках от переутомления заставили ее сменить профессию на более спокойную. Джуди деликатно делится подробностями своей работы, от которых сразу хочется вести более здоровый образ жизни, и рассказывает почти детективные истории.

Практически у всех у нас сейчас есть соцсети. Некоторые счастливчики умудряются зарабатывать благодаря им большие деньги. Книга «Продающий сторителлинг. Как создавать цепляющие тексты» - это путеводитель в мире постов, написанный авторами бестселлера «Пиши как художник».

Что такое сторителлинг? Это яркие истории, короткий и цепляющий формат общения. Одну и ту же историю можно рассказать совсем по-разному. Как сделать так, чтобы слушать (читать) хотелось именно вас? Есть специальные приемы, которыми с удовольствием делится авторский коллектив.