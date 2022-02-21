Столичный регион начали зачищать от нелегальных мигрантов

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После заявлений Следственного комитета об увеличении доли тяжких преступлений (33,5 тысячи за 2021 г.) среди мигрантов, сообщений полиции о росте на 6 % среди них преступности и заявления главы МВД России Владимира Колокольцева на коллегии о том, что 180 000 иностранцев, которые "стали угрозой общественному порядку" необходимо закрыть въезд в страну, президент России Владимир Путин потребовал резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией.

По сообщениям из столичных отделений полиции становиться понятно, что такая работа началась. Участковые ловят мигрантов с поддельными документами и по отметкам в документах выходят на граждан, которые занимаются фиктивной постановкой иностранцев на миграционный учет.

Задержаны уже несколько человек, которые занимались постановкой мигрантов на учет за вознаграждение, заведомо зная, что проживать они там не будут.

- В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в

Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - отмечают в столичной полиции.

Идет оперативная работа с теми арендодателями, которые устраивают "резиновые квартиры" в многоквартирных домах.

Если в отношении задержанных жителей столицы до суда избирается мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, то иностранцев с поддельными документами отправляют в Центр временного содержания с последующей депортацией.

Зачистка в столичном регионе уже вызвала реакцию адвокатов, которые защищают права трудовых мигрантов.

"В настоящее время МВД России проводит проверки по контролю за соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации. Мы призываем вас вовремя вставать на учет и проверять свои регистрационные документы в миграционном учете, потому что в последнее время регистрационные документы многих граждан, оформленные по закону, не отображаются в базе данных правоохранительных органов РФ. По этой причине многих граждан КР выдворяют из страны по решению суда", - обратился к землякам в издании "Вечерний Бишкек" адвокат Эрланбек Токтосунов.

Он попросил прибывающих в Россию мигрантов вовремя вставать на учет и проверять свои регистрационные документы, которые могут оказаться "липовыми".

Отметим, что ряд документов мигранты могут проверить самостоятельно пользуясь сервисами по вопросам миграции сайта МВД России.

Отметим, что системно решить проблему перенасыщения трудовыми мигрантами решился только губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он ограничил список профессий, по которым могут работать гости из республик СНГ.