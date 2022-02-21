Беспроцентная рассрочка на год и подарки для любимых: Совкомбанк запустил акцию «Халва исполняет желания»

Совкомбанк запустил праздничную акцию для всех клиентов «Халвы», приуроченную ко Дню защитника отечества и Международному женскому дню. Участники смогут получить рассрочку на 12 месяцев на покупки у всех партнеров «Халвы» и принять участие в розыгрыше классных подарков.

Правила простые:

• Зарегистрируйтесь в акции в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк». Акция действует до 8 марта.

• После активации акции вы получите в подарок на 30 дней подписку «Халва. Десятка», которая позволит увеличить период рассрочки во всех магазинах-партнерах карты до 12 месяцев.

• Сделайте по карте «Халва» от 5 покупок на сумму не меньше 10 000 рублей до 8 марта включительно.

• На специальной странице акции оставьте заявку на подарок себе или своему близкому человеку.

• Выберите один из подарков на сайте акции: iPhone 13, AirPods Pro, Apple Watch, MacBook Air 13, телевизор LG, Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung Galaxy S21+, техника Dyson, электросамокат и еще много других классных вариантов.

• Сделайте открытку с изображением понравившегося подарка.

• Выложите пост или сторис с макетом открытки в VK или Instagram, отметив @halvacard и хештег #ХалваИсполняетЖелания.

До 31 марта с помощью генератора случайных чисел будут выбраны 10 постов-победителей, авторы которых получат денежный эквивалент стоимости выбранных подарков на счет своей карты «Халва».

Подробные условия акции можно прочитать на сайте кредитной организации.

СПРАВКА «КП»

ПАО «Совкомбанк» входит в топ-10 крупнейших российских банков по объему активов. Офисы расположены в 1050 населенных пунктах в 78 субъектах РФ. Число клиентов составляет 12,1 млн человек.