Почему опасно оставлять номер телефона под лобовым стеклом: разъяснение от юриста

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«Если вам мешает моя машина, звоните!» А рядом - номер телефона и имя владельца автомобиля. Такие объявления многие водители оставляют под лобовым стеклом из самых добрых побуждений - вдруг ненароком перекрыл кому-то выезд. И не задумываются о том, что около машины могут бродить не только добропорядочные граждане, но и телефонные мошенники. И в руках такого жулика оказывается не только телефон, но и марка автомобиля, госномер, имя владельца. Владея такой информацией, по специальным пиратским базам в интернете можно пробить и другие данные хозяина авто - например, его фамилию и номер паспорта.

- Оставили номер? Ждите звонков от якобы нечаянно поцарапавших вас при парковке, свидетелей или потерпевших при авариях, «правоохранителей» или «службы безопасности банка». Также на ваш телефон могут звонить и сбрасывать - перезвонив, вы попадете на платный номер. Схем обмана очень много, - объясняет почетный адвокат России и автоюрист Владимир Титов.

Но в любом случае, цель аферистов всегда одна – завладеть вашими деньгами или данными банковской карты.

Как уберечь себя от мошенничества? Юрист рекомендует либо вообще не оставлять номер под стеклом машины, либо иметь специальный номер, к которому не привязаны банковские карточки. А если вам будут звонить с «информацией об аварии» или предложением «выгодно выкупить ваш автомобиль, предлагайте личную встречу или просить направлять информацию в письменном виде. Большинство мошенников гарантированно бросят трубку.