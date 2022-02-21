Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин посетил ключевые центры питания Сочинского энергоузла

В ходе поездки в Краснодарский край генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин посетил две подстанции — «Имеретинскую» и «Ледовый Дворец» Автор фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Также он обсудил планы развития сетевого комплекса Сочинского энергоузла с топ-менеджерами «Россети Кубань» и филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Юга. На развитие электросетей Кубани группа «Россети» в этом году направит более 8,8 млрд рублей.

Андрею Рюмину продемонстрировали работу высокоавтоматизированных подстанций «Имеретинская», «Ледовый Дворец» и «Псоу». На этих объектах стоит современное оборудование, в том числе комплектные элегазовые устройства (КРУЭ).

Подстанции 110 кВ «Имеретинская» и «Ледовый Дворец» построили перед Олимпиадой в Сочи для прохождения пиков потребления. Теперь эти объекты питают Имеретинскую низменность: гостиницы, санатории и жилые кварталы.

— «Группа «Россети» продолжает работу по модернизации центров питания курортной зоны Сочи для повышения надежности и обеспечения перспективных нагрузок, — рассказал Андрей Рюмин. — Планируется ввод 210 МВА новой трансформаторной мощности для жилищного строительства, подключения новых потребителей социальной сферы и туристической индустрии.

Кроме того, руководители компаний «Россети Кубань» и филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Юга рассказали Андрею Рюмину о промежуточных результатах работы в Краснодарском крае и реализации приоритетных задач в регионе.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин побывал в Краснодарском крае с рабочим визитом Автор фото: пресс-служба ПАО «Россети»

— Краснодарский край входит в число наиболее населенных и промышленно развитых регионов нашей страны, — отмечает Андрей Рюмин. — Наряду с туризмом здесь активно развиваются жилищное строительство и инфраструктура. Все это требует надежного и качественного электроснабжения. В 2022 году мы планируем завершить крупные проекты в Краснодаре, Новороссийске, Тамани. Также продолжится работа по модернизации сетевого хозяйства Большого Сочи.

Генеральный директор группы «Россети» представил основные проекты на 2022-2023 годы — это реконструкция подстанций 110 кВ «Адлер», «Кудепста» и «Пасечная». Общая стоимость работ составит почти 2,4 млрд рублей.

У группы «Россети» масштабные планы на Кубани: в общей сложности здесь введут в работу 493 МВА новой трансформаторной мощности и 509 км линий электропередачи. Реконструкцию одного из ключевых энергообъектов Краснодара — подстанции 110 кВ «Почтовая» — закончат, а мощность питающего центра увеличится с 20 до 80 МВА. В портовой зоне Новороссийска введут подстанцию 110 кВ «Южная Озереевка» мощностью 20 МВА. Для решения проблемы энергодефицита в Краснодарском крае (в частности, речь идет о потребителях портовой зоны Тамани) сейчас строится Ударная ТЭС — крупнейший проект в магистральном сетевом комплексе.