Известный телеведущий обвинил группу "Руки Вверх" в грандиозном обмане

Солисты группы "Руки вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин. Фото: Архив "КП"

Громкие откровения Отара Кушанашвили о шоу-бизнесе уже не первый раз становятся причиной скандала. Теперь очередь дошла и до группы "Руки Вверх", которая в девяностые-нулевые собирала стадионы по всей стране и за ее пределами с хитами про студента и долгожданное совершеннолетие.

Так, в YouTube-шоу «Братский стол» журналист нелестно высказался о солистах популярного коллектива Сергее Жукове и Алексее Потехине, обвинив их в грандиозном обмане зрителя. Якобы конфуз звезд Кушанашвили наблюдал лично, когда был ведущим на их концерте в Прибалтике.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Хорошая группа «Руки Вверх!»… два ублюдка, честно. Вот представьте: у них на куске картона были нарисованы клавиши. Ладно какие-то олухи купили билеты. Но я почему должен это наблюдать?! - эмоционально высказался гость, попутно задев еще и Леру Кудрявцеву. - Итак, он бьет по картонке, при этом думая, что он чертовски обаятелен. Когда нюхнешь, ты всегда обаятелен... Эта картонка подпрыгивает во время выступления. Она улетает! Он ползет за ней... Пока Лера Кудрявцева кололась, я вел концерт. Я думаю, чтоб такой позор не видеть, пойду лучше бальзам выпью!

После таких откровений Сергей Жуков мог бы и в суд подать на шоумена, однако, хитмейкер лишь отшутился, похвалив Кушанашвили за креатив.

- Я просто очень люблю Отарика. Он чудесен в своём юморе, поэтому что вам еще сказать? То, что Лера Кудрявцева кололась за кулисами? - рассмеялся Жуков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». - Ну, ребят, имейте чувство юмора уже. Какие фанерные клавиши могут быть, о чем вы говорите? А вот Отар - умница, шоумен!

Между тем, Лера Кудрявцева и вовсе проигнорировала недвусмысленные намеки на наркозависимость. Скорее всего, она тоже приняла их как шутку. В прошлом году Кушанашвили приходил в гости к телеведущей в ее шоу "Секрет на миллион", и оба всячески демонстрировали нежную дружбу.