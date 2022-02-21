Две трети россиян призвали активнее развивать спорт в регионах

Больше половины россиян считают, чтобы побед на Олимпиаде было больше, нужно развивать спорт в регионах. Фото: Артем КИЛЬКИН

По итогам Олимпиады – 2022 Россия заняла 9 строчку в общекомандном зачете. И если серебряных и бронзовых медалей нашей стране удалось набрать рекордное количество, то «золота» в нашей копилке совсем не много.

Сайт KP.RU провел опрос и узнал мнение россиян, как можно улучшить успехи российской сборной на будущих чемпионатах и Олимпиадах.

Что нужно сделать, чтобы завоевать на Олимпиадах больше "золота" Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

64% опрошенных заявили о необходимости активнее развивать спорт в российских регионах. По мнению участников опроса, спортивные секции должны стать доступнее, их должно стать больше. Также россияне предлагают оборудовать больше спортплощадок, трасс, стадионов, чтобы все желающие могли приобщаться к любым видам спорта.

«Посмотрите, в других странах на каждом шагу волейбольные и баскетбольные площадки», - отмечает участник опроса.

«Можно находить молодые таланты в глубинке, где они показывают хорошие результаты, тренировать их и готовить к большим выступлениям», - предлагает другой.

13% респондентов призывают перенять зарубежный опыт в тех видах спорта, где мы не сильны, учиться у лучших и узнавать новое.

9% предлагают больше финансирования направить в спорт, особенно в развитие школ олимпийского резерва. По словам опрошенных, часто спортивные секции очень дорогие, и не все родители способных и талантливых детей могут себе позволить оплачивать тренировки, форму, снаряды и прочее.

«Спорт должен быть бесплатным. У некоторых просто нет средств на тренировки, на спортивное оборудование для детей. Все это очень не дешево», - говорит участница исследования.

Еще 6% участников опроса призвали пересмотреть программу тренировок и усовершенствовать подход к спортсменам, чтобы они показывали на выступлениях лучшие результаты.

5% выступили за смену или расширение тренерского состава отечественной сборной.

3% опрошенных проголосовали за вариант «другое». Большинство представителей этой категории призвали сделать спортивные занятия бесплатными, а также регулярно проводить отбор в профессиональные школы среди любительских команд и клубов.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 4,8 тысячи человек.