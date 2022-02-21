«Не дал ему ни единого шанса»: в Подмосковье мужчина бросил больного кота умирать на пороге ветклиники

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с пакетом, в котором был кот. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

7 февраля. Четыре часа утра. К шлагбауму клиники «Идеал» на ул.Силикатной в Мытищах подъезжает светлая «Нива». Оттуда выходит мужчина с пакетом. Подходит к крыльцу, пряча лицо от видеокамер. Ставит пакет, идет обратно к машине, потом уезжает.

Лишь в 8.30 утра сотрудники ветклиники выйдут на улицу. Лишь в 8.30 утра они узнают, что ночью под их дверями умирал кот.

В ту ночь дежурили трое, администратор, врач и ассистент. Никто из них на улицу не выходил. Клиентов не было. Звонка в домофон или на круглосуточный телефон - тоже.

- Утром Ольга, наш врач, вышла, чтобы открыть дверь дворнику. И увидела рядом со входной дверью кота. Он вмерз в подтаявший лед, его еле-еле отодрали от него. Но помочь коту уже было нельзя - он погиб, - рассказала корреспонденту kp.ru главврач клиники «Идеал» Екатерина Дергунова .

Потрясенные сотрудники ветклиники переложили погибшего кота на лежанку. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

Страшная смерть

Позже сотрудники ветклиники внимательно изучат камеры видеонаблюдения и восстановят всю цепочку событий. Мужчина в темных очках привозит кота в лежанке и с миской в пластиковом пакете. Оставляет его на пороге и уезжает. Кот вылезает из пакета, пытается понять, где он и почему так холодно. Кот ослаблен, возможно, болен, поэтому у него катетер в лапе. Поняв, что помощи ждать неоткуда, он пытается вернуться к лежанке, чтобы сохранить остатки тепла.

Но силы его покидают, и он остается лежать возле пакета, постепенно вмерзая в лед. Молодой шотландский вислоухий, как позже скажут эксперты, не болел ничем серьезным: да есть следы воспаления, отсюда - и внутривенный катетер. Но его жизни ничего не угрожало. Кроме холода.

- На холоде у таких животных легкие не могут насыщаться кислородом, происходит бронхоспазм, - объясняет Екатерина Дергунова. - Поэтому вскрытие показало, что кот умер не только от переохлаждения. Он задохнулся. Страшная смерть. Если бы хозяин позвонил в домофон, мы бы обязательно его спасли, как сотни других подброшенных нам животных. Но он не дал ему ни единого шанса .

Кот буквально вмерз в лед, его вытащили оттуда с большим трудом. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

Отсутствие наказания

7 февраля Екатерина Дергунова написала заявление в полицию, а через неделю получила отказ в возбуждении уголовного дела. После этого она разослала обращения в прокуратуру, на сайт Госдумы и в адрес депутата Владимира Бурматова. Ответы до сих пор не получила.

Сотрудники ветклиники также разместили эту историю в соцсетях, и люди «опознали» владельца кота - тем более, что внешность у него довольна запоминающаяся: хвостик, выбритые виски, белая бородка, высокий рост и плотное телосложение.

Волонтеры ездили к его дому, но так и не решились зайти: если человек способен так поступить со своим домашним питомцем, то чего еще от него можно ждать?

Все данные о предполагаемом хозяине погибшего кота сотрудники ветклиники передали в полицию. И в этот раз в ОВД среагировали иначе:

- 21 февраля меня уведомили, что владелец животного найден, его соседи подтвердили, что у него действительно жил такой кот, после чего и он признал это, - говорит Екатерина Дергунова. - Что будет теперь? Я не знаю.

Как объяснил мужчина свои действия полицейским и какую ответственность он понесет за гибель своего питомца, пока не ясно.

Полиция сначала вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

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