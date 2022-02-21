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Происшествия21 февраля 2022 15:21

«Не дал ему ни единого шанса»: в Подмосковье мужчина бросил больного кота умирать на пороге ветклиники

Животное нашли лишь утром, когда помочь ему уже было нельзя
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с пакетом, в котором был кот. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с пакетом, в котором был кот. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

7 февраля. Четыре часа утра. К шлагбауму клиники «Идеал» на ул.Силикатной в Мытищах подъезжает светлая «Нива». Оттуда выходит мужчина с пакетом. Подходит к крыльцу, пряча лицо от видеокамер. Ставит пакет, идет обратно к машине, потом уезжает.

Лишь в 8.30 утра сотрудники ветклиники выйдут на улицу. Лишь в 8.30 утра они узнают, что ночью под их дверями умирал кот.

В ту ночь дежурили трое, администратор, врач и ассистент. Никто из них на улицу не выходил. Клиентов не было. Звонка в домофон или на круглосуточный телефон - тоже.

- Утром Ольга, наш врач, вышла, чтобы открыть дверь дворнику. И увидела рядом со входной дверью кота. Он вмерз в подтаявший лед, его еле-еле отодрали от него. Но помочь коту уже было нельзя - он погиб, - рассказала корреспонденту kp.ru главврач клиники «Идеал» Екатерина Дергунова .

Потрясенные сотрудники ветклиники переложили погибшего кота на лежанку. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

Потрясенные сотрудники ветклиники переложили погибшего кота на лежанку. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

Страшная смерть

Позже сотрудники ветклиники внимательно изучат камеры видеонаблюдения и восстановят всю цепочку событий. Мужчина в темных очках привозит кота в лежанке и с миской в пластиковом пакете. Оставляет его на пороге и уезжает. Кот вылезает из пакета, пытается понять, где он и почему так холодно. Кот ослаблен, возможно, болен, поэтому у него катетер в лапе. Поняв, что помощи ждать неоткуда, он пытается вернуться к лежанке, чтобы сохранить остатки тепла.

Но силы его покидают, и он остается лежать возле пакета, постепенно вмерзая в лед. Молодой шотландский вислоухий, как позже скажут эксперты, не болел ничем серьезным: да есть следы воспаления, отсюда - и внутривенный катетер. Но его жизни ничего не угрожало. Кроме холода.

- На холоде у таких животных легкие не могут насыщаться кислородом, происходит бронхоспазм, - объясняет Екатерина Дергунова. - Поэтому вскрытие показало, что кот умер не только от переохлаждения. Он задохнулся. Страшная смерть. Если бы хозяин позвонил в домофон, мы бы обязательно его спасли, как сотни других подброшенных нам животных. Но он не дал ему ни единого шанса .

Кот буквально вмерз в лед, его вытащили оттуда с большим трудом. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

Кот буквально вмерз в лед, его вытащили оттуда с большим трудом. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

Отсутствие наказания

7 февраля Екатерина Дергунова написала заявление в полицию, а через неделю получила отказ в возбуждении уголовного дела. После этого она разослала обращения в прокуратуру, на сайт Госдумы и в адрес депутата Владимира Бурматова. Ответы до сих пор не получила.

Сотрудники ветклиники также разместили эту историю в соцсетях, и люди «опознали» владельца кота - тем более, что внешность у него довольна запоминающаяся: хвостик, выбритые виски, белая бородка, высокий рост и плотное телосложение.

Волонтеры ездили к его дому, но так и не решились зайти: если человек способен так поступить со своим домашним питомцем, то чего еще от него можно ждать?

Все данные о предполагаемом хозяине погибшего кота сотрудники ветклиники передали в полицию. И в этот раз в ОВД среагировали иначе:

- 21 февраля меня уведомили, что владелец животного найден, его соседи подтвердили, что у него действительно жил такой кот, после чего и он признал это, - говорит Екатерина Дергунова. - Что будет теперь? Я не знаю.

Как объяснил мужчина свои действия полицейским и какую ответственность он понесет за гибель своего питомца, пока не ясно.

Полиция сначала вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

Полиция сначала вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Фото предоставлены ветклиникой «Идеал»

Редакция kp.ru следит за развитием событий.

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