Умер Евгений Козловский, бывший министр геологии Советского Союза

Евгений Козловский / Фото: Ю. В. Самодуров, Е. А. Козловский и Фонд "Устная история". - Отдел устной истории Научной библиотеки МГУ. № 1586., CC0, https://commons.wikimedia.org

Умер Евгений Козловский, четвертый министр геологии СССР, руководивший ведомством на протяжении практически 15 лет – с 29 декабря 1975 года по 7 июня 1989 года. О смерти выдающегося геолога kp.ru рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию России Дмитрий Данилин.

"Период его руководства Министерством геологии СССР по праву относят к "золотому веку геологии", а Евгения Александровича называют "легендой геологической отрасли", - рассказал Данилин. - Е.А. Козловский лично принимал участие в открытии месторождений таких важнейших видов минерального сырья, как нефть в Западной Сибири, алмазы близ Архангельска, олово на Дальнем Востоке России".

В частности, при непосредственном участии Евгения Козловского во Владивостоке и Мурманске основан мощный, хорошо оснащенный флот отрасли.

Евгений Козловский стал инициатором введения научно-практической системы исследования недр "Космос — воздух — земля — скважина", которое вывело исследование недр на новый уровень.

Внедренные Евгением Козловским технологии позволили осуществить проходку уникальной Кольской сверхглубокой скважины.

Евгений Козловский родился 7 мая 1929 года в Гомельской области Белоруссии. Прошел путь от рядового геолога до начальника крупнейших геологических организаций. Автор 45 крупных монографий по минерально-сырьевым проблемам и национальной безопасности. Член Российской академии естественных наук, профессор. Депутат Верховного Совета СССР 10—11-го созывов. Лауреат Ленинской премии и двух государственных премий Российской Федерации. Удостоен званий Почётный разведчик недр, Почётный нефтяник, Почётный работник газовой промышленности и Почётный работник угольной промышленности. Кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.