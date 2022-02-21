Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии

Режиссер Эмир Кустурица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с известным сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей. В ходе разговора, подчеркнув давние дружеские отношения с артистом и его талант, глава военного ведомства заинтересовал его "большой, идущей от сердца, работой".

Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Сергей Шойгу предложил Эмиру Кустурице занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА).

Эмир Кустурица принял предложение Сергея Шойгу, поблагодарив его за оказанное доверие и заявил, что "это будет успешная работа", подчеркнув, что "в мире, где ценности, к сожалению, очень быстро меняются, я постараюсь сохранить классические ценности".

- Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других, - ответил артист.

СПРАВКА "КП"

Эмир Кустурица — знаменитый югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.