Защитники потерянного Отечества. Как найти своих предков, сражавшихся в Первой Мировой

7 февраля (по ст. стилю). Николай Второй принимает парад Сибирского корпуса. Фото: Wikimedia Commons

Первую мировую (1914 - 1918) часто называют забытой войной. В советское время о ней говорили мало и без особого уважения: «Бойня, которая привела к революции».

Ветераны Первой мировой не получали пенсий и прятали награды, чтобы не прослыть «цепными псами самодержавия».

Тем не менее это была Великая война (так ее называют в других странах, принимавших в ней участие). Со своими героями и антигероями, с победами и провалами.

Россия потеряла убитыми и ранеными около 4 миллионов человек. Еще около двух миллионов солдат попало в плен.

Так что мы знаем о дедах и прадедах, участвовавших в той войне?

Где искать героев

Впервые о том, кто мои прадеды, я задумался в школе, в 1980-х. Позже я посылал запросы в РГВИА (Военно-исторический архив), но мне отвечали, что данных о службе моих прадедов там нет. Если об офицерах еще можно было что-то узнать, то о рядовых сложно.

Все, что я знал, это имена-отчества-фамилии, год и место рождения. И еще семейные легенды. Не так давно появились книги со списками награжденных солдатскими Георгиевскими крестами. Моих в них не оказалось. Если честно, я смирился, что ничего уже не узнаю. Но вот в сети появился совместный проект Минобороны и Российского исторического общества «Памяти героев Великой войны» (www.gwar.mil.ru). Настоящий клад. Там нет всех участников Первой мировой. Но есть документы на убитых, раненых, больных и попавших в плен. Видимо, то, что сохранилось.

Садков Петр Афиногенович, уроженец сельца Железница Покровской волости Арсеньевского уезда Тульской губернии, обнаружился сразу. Да, это он, мой прадед. Так легко, что аж странно. Всего один документ - синяя (для нижних чинов) карточка учета раненых. Служил в 3-м Сибирском стрелковом полку, в 5-й роте. Ранен 5 марта 1916 года. Отправлен в госпиталь села Родники Костромской губернии. Но где искать продолжение истории?

В архиве нашлась карточка о ранении Петра Садкова, прадеда автора. Фото: gwar.mil.ru

На том же сайте есть страничка 3-го Сибирского полка и даже журналы боевых действий с августа 1914-го по 1917 год. События каждого дня войны аккуратно записывались на бумагу от руки. Садись, читай и восстанавливай войну глазами сослуживцев прадеда.

В начале 1916 года 3-й Сибирский полк в составе Северной группы 2-й армии под командованием генерала Плешкова участвовал в Нарочской операции русской армии.

Война день за днем

Как и любая другая большая битва любой большой войны, Нарочская операция описывается историками широкими мазками. Эти продвинулись, те отбились, генералы сказали то, начальство отдало такой-то приказ.

Солдаты, идущие цепью на проволочные заграждения перед окопами немцев, под огнем пулеметов, ружей и артиллерии, едва ли воспринимали войну как большую шахматную партию. А как?

Берем «Журнал боевых действий 3-го Сибирского полка за 1916 год». Все даты - по старому стилю.

Журнал боевых действий 3-го Сибирского полка. Март 1916 г. Фото: gwar.mil.ru

1 января полк в армейском резерве у деревни Сороки (сейчас - Белоруссия). Записи в журнале многословные, подробные:

«В 10 часов утра по случаю дня Нового года в походной полковой церкви о. Арсением отслужена обедня и молебен.

После Богослужения Командующим полком Генерал-майором Добржанским провозглашены здравицы за Державного Вождя Государя Императора, Наследника Цесаревича, Государыни Императрицы».

Потом обед для господ офицеров, церемониальный марш.

Что с оружием?

Жизнь в резерве - это забота о чистоте в землянках, боязнь сыпного и брюшного тифа, случаи которых фиксируются в соседних полках. Озвучиваются приказы о награждениях офицеров орденами «за былые дела». Однообразно, но совсем не спокойно.

Почти половина нижних чинов полка безоружны (на 21 января вооруженных - 2101 и невооруженных - 1979). То есть стрелкам просто не из чего стрелять. Артиллерия полка состоит из двух 37-мм орудий Гочкиса. Есть пулеметы, гранаты.

С начала февраля записи в журнале становятся все короче и суше:

«В 8 часов утра полк, приняв знамя, выступил в деревню Новые Дядиньки для смотра Его Императорским Величеством Государем Императором. При объезде фронта корпуса Государь здоровался со всеми стрелками и говорил, чтобы помогли разбить упорного и коварного врага немца».

Причиной такой лаконичности могло стать понимание, что полк явно готовят к операции в ближайшие недели. Поступает подкрепление, прибыло 200 винтовок, бомбометы, еще орудия Гочкиса (сколько, не уточняется). На 29 февраля в полку 79 офицеров, 3235 вооруженных нижних чинов и 2510 невооруженных. Прибыл новый командир полка полковник Хвощинский.

Сразу в бой

1 марта полк покинул место дислокации и отправился в район озера Нарочь, недалеко от Поставы. Шли пешком несколько десятков километров.

Утром 5-го начинается артиллерийский обстрел позиций противника. В 12 часов - атака. Три батальона из четырех идут цепью. Про весь бой в журнале примерно столько же, сколько про молебны на Крещение: «Немцы встретили наши наступающие цепи сильным артиллерийским, пулеметным огнем. Полк понес большие (до 50%) потери.

Передовые цепи все же успели подойти к проволочным заграждениям противника, но зато сзади идущие продвинуться не могли вследствие сильного перекрестного огня и принуждены были залечь».

Предположительно на фото солдаты 3-го Сибирского стрелкового полка. Фото: Wikimedia Commons

Атака захлебнулась. Убитыми и ранеными потеряно 1036 нижних чинов (включая, видимо, и Петра Садкова) и 8 офицеров.

6 марта, ближе к ночи, 3-й Сибирский снова атаковал окоп N 189 (так в журнале) вместе с 1-м и 2-м Сибирским. Окоп захватили, но удержать его не удалось.

«В 1 час 35 минут ночи подполковник Вишневский донес, что вследствие замешательства людей разных полков, занявших окоп N 189, эти люди не выдержали перекрестного огня противника и контратаку немцев от Лапинского леса и стали отходить...».

Похоже, что «отходящие» - это убегающие в ужасе люди. Сколько «нижних чинов» и офицеров погибло в той атаке, журнал умалчивает.

«Немцы расстреливают»

Мне важно, что с ранеными. Большая их часть находится там, у окопов противника. Запись от 7 марта, через двое суток после первого штурма: «Наших раненых, лежащих у проволочных заграждений и пытающихся встать, немцы расстреливают».

Только 9 марта появляется определенность:

«Воспользовавшись тишиной на фронте, наши санитары принялись за подбор раненых и вынос трупов для погребения, немцы не мешали им в этой работе».

Был мой прадед среди тех несчастных, кто три-четыре дня пролежал раненным у немецких позиций, или ему повезло больше?

Да и за один день всех убитых вынести не смогли, с учетом потерь других полков тут лежали тысячи тел.

«Братцы, вперед!»

Атака 3-го Сибирского полка 5 марта попала в русские газеты, так как именно тогда в составе 5-й роты (где и служил прадед) погибла 17-летняя девушка-доброволец Евгения Воронцова. Ее имя вместе с другими именами героев активно использовалось правительством для пропаганды.

Вот что пишет о ней Н. Е. Подорожный в книге «Нарочская операция в марте 1916 г.»:

«На фоне потерь, какие понесла 1-я Сибирская дивизия в атаке 21 марта (5 по ст. ст.), нельзя не остановиться на тех местах записи журнала военных действий этой дивизии, где говорится о гибели добровольца 3-го Сибирского полка Евгении Воронцовой, прибывшей в полк в конце февраля из Москвы (отец - бухгалтер Голутвинской фабрики). «Воронцовой, - рассказывает журнал, - было всего 17 лет. Принимая во внимание ее молодость, ее зачислили в команду связи, но в день атаки она категорически заявила, что желает принять участие в атаке, и отправилась в 5-ю роту.

Раненым солдатам помогали всем миром. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под сильным перекрестным огнем, пулеметным и ружейным, вместе со стрелками она достигла проволочных заграждений. Идя с винтовкой в руках, не обращая внимания на град пуль, сыпавшихся на наступающих со стороны противника, она своим спокойствием заражала всех окружающих.

У проволочных заграждений атакующие цепи приостановились. Воронцова первая нашла проход на разрушенном участке проволочных заграждений противника и с криком: «Братцы, вперед!» устремилась к германским окопам. Многие последовали ее примеру. Но через несколько шагов юная героиня пала мертвой, сраженная вражеской пулей».

Журнал боевых действий 1-й Сибирской дивизии мне обнаружить не удалось. А вот в журнале полка ее имя встречается всего один раз, 10 марта: «Получено донесение прапорщика Цветкова, который, переодевшись санитаром, пошел указать место, где лежит убитая девушка-доброволец Евгения Воронцова».

О потерях

Что было дальше с полком? После кровопролитных боев 5 и 6 марта в атаках участвовал только один батальон полка, который поддерживал атаки других соединений. Для новых атак уже просто не хватало людей.

15 марта полк отправился в корпусной резерв, а за день до этого в журнале появилась запись:

«В общем за бои с 5 по 14 сего марта включительно полк потерял убитыми и ранеными 25 офицеров и нижних чинов убитыми 320 человек, ранеными 1818 и без вести пропавшими 548 человек, итого 2586 человек».

Агитационные плакаты уверяли, что победы даются легко и спокойно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мой прадед, как следует из нашедшегося документа, уже 14 марта 1916 года поступил в лазарет. На этом, видимо, война для него закончилась. И относительно благополучно - он вернулся домой, а в июне 1917-го у него родился сын Петр, мой дед. Прадед дожил до 86 лет и, по воспоминаниям отца, любил поворчать, что «при царе-то было лучше».

СПРАВКА «КП»

Нарочская операция в марте 1916 года проходила на северо-западе империи (сейчас территория Белоруссии на границе с Польшей), в районе озера Нарочь. Главная цель наступления - оттянуть на себя силы Германии для успешного наступления французской армии у Вердена. Операция продолжалась 12 дней, за которые русская армия потеряла 78 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери немцев составили около 48 тысяч человек. По итогам операции существенных изменений позиций сторон не произошло.