Таинственные налетчики и пропавшие миллионы: Нераскрытые тайны в деле об украденном наследстве Александра Градского

Четвертая жена Градского Марина Коташенко была моложе певца на 35 лет. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

Александра Градского не стало 28 ноября прошлого года. Похороны. Трогательные телепрограммы. А потом будто ящик Пандоры отворили. Вокруг имени и огромного наследства музыканта начался бедлам. С исчезновением астрономической суммы денег, таджикскими бандитами, разоблачениями вдовы и склоками бывших родственников…

«Увидел на улице»

О том, как они познакомились с Мариной Коташенко, ставшей его четвертой женой, Александр Борисович сам рассказывал в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Анастасии Плешаковой:

- Встретил Марину на улице. Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил, если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу. Хотя я был в тот момент не в лучшей форме для знакомства - грязный, возвращался со стройки…

Дело было в 2003 году в подмосковной Апрелевке. По Киевскому шоссе Градский много лет мотался из своих московских квартир в загородный дом в закрытом поселке Новоглаголево.

- Не было никакой уверенности, что она захочет со мной знакомиться. И тогда я сказал сакраментальную фразу: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории», - и заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла мой телефон. А через две недели перезвонила.

Совсем еще юная девушка Марина оказалась на 35 лет моложе своего ухажера. Ей тогда было (если верить официальной биографии) 19 лет. Градскому - 53 года. И он, как признавался в интервью, даже удивлялся, что красавица в итоге ответила на ухаживания и очень скоро переехала к нему жить.

«Разница в возрасте не смущала»

Александр Борисович был большим поклонником женской красоты. В первый раз женился в 17 лет на однокурснице. Потом недолгий брак с первой красавицей советского кино Анастасией Вертинской. А вот с третьей супругой Градский прожил больше двадцати лет. Ольга родила певцу двоих детей - сыну Даниилу сейчас 40 лет, дочери Марии - 36.

Новая пассия Градского оказалась ровесницей его детей (на два года старше дочери!). Марина рассказывала о себе, что родилась в Киеве, работала моделью, но при этом до отъезда в Москву успела окончить юрфак одного из вузов столицы Украины (как это возможно в 19 лет и о других вопросах к биографии вдовы - см. «А в это время»).

В интервью «КП» Коташенко уверяла, что разница в возрасте ее никогда не смущала. Градский был уверен, что его возлюбленная - самостоятельная творческая единица. Именно он настоял, чтобы девушка поступила во ВГИК. В 2010-х Марина даже снималась в сериалах: получила небольшие роли в «Универе» и «Часе Волкова». Но вскоре забеременела первым сыном и с тех пор стала хранительницей семейного очага.

Кстати, все эти 17 лет Александр Борисович с Мариной не расписывался. Даже несмотря на двоих совместных детей. Официальный брак они оформили лишь за пару недель до смерти музыканта.

Ограбление века

16 января в новостях полыхнуло: «Ограблена вдова Александра Градского. Преступники унесли из загородного дома 100 млн рублей». О главных деталях этого ограбления, достойного фильмов Голливуда, стало известно в первые же часы. Налетчики явно следили за передвижениями Марины Коташенко. Дождавшись, когда она на своем «Лексусе» выедет из Новоглаголева, устроили аварию - врезались сзади, а когда перепуганная женщина тормознула на обочине, ворвались в салон. Приставив к голове Коташенко пистолет, трое в масках потребовали, чтобы вдова отвезла их в свой загородный дом.

Логика в этом была. Территория поселка закрыта для посторонних. Проехать через КПП могут только сами жители. Преступникам не пришлось штурмовать поселок, рискуя засветиться раньше времени.

В Новоглаголеве певец построил два дома. Один, большой, оставил для себя. Второй подарил гражданской жене. Там она с детьми и жила.

Кроме роскошного замка (фото внизу), у Градского в Новоглаголеве был второй дом поскромнее, купленный для жены и детей. Там и хранились наличные… Фото: Михаил ФРОЛОВ

Угрожая Коташенко пистолетом, неизвестные заставили женщину выдать деньги, которые хранились в доме. О том, что в особняке есть чем поживиться, они знали наверняка. Сумка с деньгами была спрятана под кроватью Марины в спальне. 100 миллионов рублей.

Дальше, как потом рассказывала полицейским женщина, грабители снова заставили ее сесть за руль и отвезти их в Апрелевку. Там преступников поджидал белый «Мерседес». На нем они и скрылись.

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Первая версия: инсценировка

К Марине Коташенко с самого начала возникло много вопросов. Например, об ограблении вдова Градского сообщила лишь через шесть часов. Будто давала бандитам время скрыться. И откуда в доме такие деньжищи наличными?!

- В большинстве случаев потерпевшие действительно звонят в полицию сразу, как только преступники их оставили, - рассказывает «КП» адвокат, подполковник полиции в отставке Станислав Рыбчинский. - Это банальная злость. У тебя же деньги забрали! Но в жизни бывают все-таки разные случаи. Женщину могли сильно запугать.

Собственно, полицейским Коташенко так и сказала: была в шоке, боялась, что они вернутся. Что касается денег, то знакомые Градского рассказывали, что была у музыканта такая блажь: верил он только в наличные, гонорары старался брать в купюрах, а не переводами на карту и хранил большую часть своего состояния прямо дома. Как стало известно, те самые 100 миллионов лежали в сейфе московской квартиры Градского. Но после смерти мужа Марина деньги вывезла за город.

Но зачем? Объяснить трудно. Поэтому и появилась версия, что ограбление вдова могла инсценировать. Наняла каких-то шабашников, чтобы те разыграли спектакль. Цель - не делить деньги с другими претендентами на наследство.

Подставили другие наследники?

Впрочем, почти сразу появились и другие предположения: ограбление было подстроено, но подставили при этом саму вдову. Об этом говорил журналист Андрей Караулов, друживший с Градским и знакомый с его семьей.

Звучит как версия из бульварного романа. Но это если не знать об отношениях внутри семьи покойного певца. С третьей супругой Александр Градский развелся в 2001 году. Но дети остались жить с ним - Даниилу на тот момент 21 год, Мария - старшеклассница. Некоторые подозревают отпрысков певца в меркантильности - с папой сытнее…

Дети Градского от третьего брака Мария и Даниил общего языка с четвертой супругой музыканта не нашли. Фото: Первый канал

Жили все вместе в большой квартире Градского на Тверской. И вот глава семейства приводит в дом молодую женщину. Отношения у Марины с сыном и дочерью мужа складывались непросто.

Так что нет ничего удивительного, что в организации налета на дом вдовы Градского начали подозревать других наследников. Это, конечно, ничем не подтвержденная версия. Но скептики кивали на миллиардное наследство, ради него, без всяких сомнений, могла начаться настоящая война (см. «Конкретно»).

Таджикские гости

Однако сейчас следователи уверены, что преступники были самые настоящие. В первые же сутки стало понятно, что к ограблению вдовы причастны уроженцы Таджикистана. Выйти на их след оказалось не так уж сложно. Тот самый белый «Мерседес», на котором уехали преступники, записан на гражданина Таджикистана, зарегистрированного в Тульской области. Его нашли. Мужчина божился, что пару месяцев назад продал авто земляку. Через несколько дней задержали 27-летнего Умеда Жабборова. Он признался: за рулем машины, ждавшей грабителей в Апрелевке, был он.

Умеда Жабборова подозревают в причастности к ограблению. Фото: СК РФ

Правда, у парня витиеватая версия. Ее озвучила бывшая жена Жабборова, которую удалось отыскать «Комсомольской правде». Москвичка Светлана (имя изменено) развелась с таджиком несколько лет назад, но продолжала общаться с ним и его матерью. По словам женщины, на допросе мигрант заявил, что об ограблении ничего не знал, а забрать в Подмосковье «знакомых» его заставили некие «криминальные люди».

- Умед в Москве работал продавцом в магазине, таксовал, - говорит Светлана. - Он вообще такой человек из серии «33 несчастья». То машину чужую повредит, то еще что… По его словам, он действительно купил тот «мерс», но официально на себя не оформил. И все штрафы начали приходить бывшему владельцу. Денег с ним рассчитаться не было. И тогда бывший хозяин обратился за помощью к каким-то бандитам. Они предложили отработать долг.

Но, по версии следствия, Жабборов не только забрал налетчиков в Апрелевке, но и участвовал в автоподставе.

А еще Жабборов утверждает, что у севших к нему в машину мужчин с собой была только небольшая спортивная сумка. Поэтому он удивлен, что в нее могли поместиться 100 миллионов рублей.

Снова возникает вопрос: а были ли вообще эти 100 миллионов рублей или сумма в заявлении вдовы завышена?

«Крот» в хозяйском доме

Трое других участников ограбления вдовы Градского сейчас в розыске. Их имена следствию известны. Наши источники сообщают, что все трое покинули территорию России. Двое, судя по всему, находятся дома, в Таджикистане, третий может прятаться в Белоруссии.

При этом очевидно, что без наводчика в таком деле не обошлось.

В поселке, где находится дом Коташенко, рабочие на участках, няни, повара и так далее - это, как правило, уроженцы Средней Азии. Если кто-то видел, слышал о том, что в дом привезли деньги, он мог поделиться этой информацией.

Между тем прошел месяц, а преступление все еще не раскрыто.

КОНКРЕТНО

Наследство оценивают в 1 млрд рублей

Вспоминая Градского, друзья объясняют: Александр Борисович в отличие от многих коллег очень эффективно вел свои финансовые дела. Удачно вкладывал в недвижимость. В конце 90-х и в 2000-х был у него депрессивный период, когда концертов было мало, но, став наставником всенародно любимого проекта «Голос», Градский опять начал отлично зарабатывать. И на гонорарах от самой программы, и от появившихся концертов.

В итоге все состояние покойного музыканта оценивают в сумму, близкую к 1 млрд рублей. Основные активы: целый этаж в престижном доме на Тверской, где знаменитый «Елисеевский» магазин (часть этажа занимает квартира, остальное сдается в аренду под офисы, рыночная стоимость этих объектов - около 400 млн рублей), квартира на Мосфильмовской (80 млн), два участка с большими домами по 1000 квадратов в Новоглаголеве (каждый стоит не менее 100 млн), девять земельных участков в Подмосковье, полдюжины машин элитных марок и, как говорят, еще около 300 млн рублей на банковских счетах. Плюс то, что хранилось в доме наличными. И еще вопрос, была ли та украденная «кубышка» в 100 млн рублей единственной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Вы заставили больного человека жениться на вас»

Сестра певца Наталья Градская считает, что историю с ограблением Марина Коташенко могла подстроить сама.

- То, что она рассказывает, - это какой-то бред. Ограбили ее на сто миллионов! Прям. Конечно, - заявила Градская в интервью Андрею Малахову в программе «Прямой эфир». - Она же была неискушенный человек. Много лет жила в тени своего мужа. А сейчас на нее свалилось огромное наследство! Без рода и без племени у нас в России на Киевском вокзале появляется огромное количество таких красивых девочек. Украинки все красивые, мы это знаем.

Наталья Градская подтвердила, что со своей четвертой женой певец встретился в прямом смысле слова на улице.

- Какие у нее таланты? Не знаю. Еще неизвестно, что она вообще делала в Подмосковье. На ее месте могла оказаться любая. Саша никогда не говорил мне, что все, я влюбился, это моя муза, я посвящу ей свою жизнь. Ничего такого. Это бред. Марина, успокойтесь, ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Какая любовь ею двигала, если Саша умирал в квартире один? Не верю. Мне противно. Ну сколько можно? Вот тебе дом. Детям тоже уже все куплено. (Как стало известно, маленьким сыновьям от Коташенко Градский купил по квартире в Москве. - Авт.). Ты много лет жила прекрасно. Саша все за тебя решил. Нет же, еще, еще. И вдруг за месяц до смерти хоп - и роспись.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Саша не давал Марине много денег»

После скандала с ограблением Марине Коташенко припомнили ее многочисленные полуобнаженные фотосессии, сделанные явно уже во время «замужества» за Градским. Молодая женщина какое-то время продолжала подрабатывать моделью, рекламируя нижнее белье.

- Саша не давал Марине много денег, и она старалась сама зарабатывать, - объяснял друг семьи Андрей Караулов.

Впрочем, это и другие вхожие в семью люди подтверждают. Например, выяснилось, что какое-то время Коташенко продавала через Авито свои старые вещи.

А недавно стало известно, что вдова долгое время водила всех за нос, соврав и про возраст, и про происхождение. Согласно «официальной биографии», Марина Коташенко родилась в 1984 году в Киеве. А если верить документам, которые оказались в распоряжении «КП», женщина на самом деле на четыре года старше, и на свет она появилась в провинциальном Житомире. Раньше Марина не раз рассказывала, что получила диплом юриста в одном из киевских университетов. Однако, по новым данным, на самом деле высшего юридического образования у нее нет, оканчивала она Черниговский юридический техникум.