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Политика21 февраля 2022 21:58

Вячеслав Никонов - о признании ДНР и ЛНР: У России есть подушка безопасности в случае санкций

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам - с обозревателем KP. RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Вячеслав Алексеевич! Ощущение, что мы - накануне очень грандиозных исторических событий. А, может быть, они уже наступили? И мы уже свидетели чего-то большого. Или - нет?

- В общем, если ты ждешь какого-то события в течение восьми лет, и оно происходит, то - да, воспринимаешь его как долгожданное событие. Уже в 2014-м многие считали, что самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики надо было признавать.

Мы давали шанс Украине, мы давали шанс дипломатии.

- Вы имеете в виду - мировую дипломатию?

- Конечно… Восемь лет ожидания оказались совершенно бессмысленными, только продлили страдания людей.

- Я ездил девять раз с Иосифом Давыдовичем Кобзоном - туда, в Донбасс. (Один раз он нас фотокором Володей Веленгуриным не взял - “как нарушителей”, мы нарушили клятву, что ли?)

- Местные молодые ребята нам говорили, что они выходили на горку и ждали, ждали, - вот-вот увидят, как идут русские войска.

- Сейчас именно это и произошло или нечто большее? Признание - это даже больше, чем просто военная помощь?

- Конечно, это гораздо больше, чем военная помощь. Это политическое признание, это договор о дружбе и сотрудничестве. Это экономическое сотрудничество.

Да, это и военное сотрудничество, которое будет включать в себя и стратегическое партнёрство, оно будет установлено, я думаю, моментально.

И экономические связи будут восстановлены полностью, насколько это возможно.

- Это сильно ударит по экономике России? Ведь нам тогда (теперь) придётся многим жертвовать. Ведь так!

- Надо, Александр, просто запустить экономику. Когда экономика заработает, это не будет бременем для России уж точно. Донбасс.. Это был всегда главный энергетический ресурс, металлургический ресурс Украины. Там создавалось 20 % ВВП Украины. Какой же это недостаток? Это большое приращение, если это все запустить в дело.

Проблема была в том, что это все было отрезано и от украинской экономической системы, и от российской. Сейчас, если весь этот потенциал интегрируется в российскую систему, это будет солидное добавление к потенциалу общеэкономическому, а не - потерей.

- Прежде нужно будет год приводить в порядок эту экономику, эти шахты, эти предприятия.

- Когда становится понятен правовой режим этих шахт, предприятий, когда найдутся моментально инвесторы, чтобы их запустить, - это будет очень важный и серьезный момент.

Другое дело, если мы ведём речь об экономических последствиях, - то здесь надо говорить об экономических последствиях санкций, нежели чем от присоединения. (Тем более, что речь о присоединении как раз не идет.) А вот интеграция экономических систем России и Донбасса - это ла, масштаб.

А вот когда будем говорить об инвестициях, то сразу же убедимся, что это - не такие большие деньги, по российским масштабам.

Но зато мы сейчас знаем ответ на вопрос - зачем Россия так долго аккумулировала средства и в золотовалютных резервах, и - в Фонде благосостояния. У нас там же ведь огромные деньги. Они как раз для того, чтобы сейчас выступить подушкой безопасности для нашей экономики в тот момент, когда по нам шарахнут уже серьезными санкциями. Поэтому вот об этом надо говорить.

А что касается Донбасса, это плюс для России экономический, а не минус.

- А политические последствия в международном плане – что нас ждет?

- Что, страны Запада будут к нам относиться лучше или хуже? Так же будут относиться, так же плохо. Выигрыш у нас здесь какой? Урсула фон дер Ляйен сказала, что слабое место России – это ее экономика. На самом деле слабое место России – это там, где Россия связана с западными странами. Они сейчас своими руками все эти связи порушат.

- Вы знаете хорошо нашу историю. В том числе - благодаря вашему дедушке, Вячеславу Молотову. Вот то, что происходит у нас сейчас - можно сравнить с каким-то моментом в нашей истории?

- Любая аналогия будет хромать в данном случае. России не раз доводилось присоединять и большие территории, признавать независимость отдельных государств. Каждый случай уникален. Поэтому я бы не стал ни с чем сравнивать.

В свое время мы были единственной страной, которая на протяжении 35 лет признавала независимость Болгарии. Но это не помешала Болгарии стать полноценным государством.

Конечно, интересный вопрос, в каких границах мы признаем Донецкую и Луганскую республики.

- В существующих, наверное. Или будем расширять?

- Я уверен, что в не существующих. Я почти уверен, что либо это будут не обозначенные никак границы, догадайся, мол, сама. Либо это - границы административных областей – Луганской и Донецкой территорий Украины.

- Они же заняты вроде как.

- Значит, придется подвинуться. Вероятно, будет предложен какой-то срок, я так подозреваю.

- А вот сейчас бы ваш дедушка Молотов вас похвалил. За то, что вы так рьяно Путина поддерживаете?

- Не знаю. Сложно сказать. Советский Союз тогда еще существовал бы много-много лет, там уже такие арьергардные бои были бы ему не по вкусу.

- У всех тревога. Там же войска на линии сосредоточены. Может быть, Байден с Путиным сойдутся, поговорят, счет будет 1:1?

- Вы знаете, а Байдену это зачем?

- Война?

- Нет - мир?

Российско-украинская война – это как бы американская мечта, чтобы русские убивали украинцев, украинцы – русских. Для американцев это выигрыш – выигрыш, как они говорят. Мы, я думаю, такого удовольствия им не доставим. Поэтому мы пошли дипломатическим путем, пусть и жестким. Но дипломатическим. Но потом, если надо будет украинские войска куда-то подвинуть, я думаю, это можно будет делать с помощью ультиматумов. Во всяком случае, - и высокотехнологичных вооружений, которые не будут приводить к серьезным потерям. В Сирии мы малыми силами решили достаточно серьезные проблемы, не вызвав никаких жертв среди мирного населения. У нас есть некие технологические заделы и превосходство в отношении Украины, которые, в случае чего, я думаю, мы готовы будем использоваться. Они это тоже прекрасно понимают.

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