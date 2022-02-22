Заворотнюк готовится к отъезду из России

Анна Заворотнюк с мамой Анастасией Заворотнюк. Фото: Инстаграм.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна – заядлая путешественница. Девушка часто летает за рубеж, где изучает новые места и отдыхает от московской зимы. В Инстаграме Анна делится фотоотчетами из своих поездок. Пару недель назад 26-летняя Заворотнюк вернулась из Арабских Эмиратов. А сейчас модель готовится к новой поездке, о чем она сообщила подписчикам.

Один из поклонников Анны спросил, не собирается ли она в ближайшее время отправиться в новое путешествие. На что Заворотнюк ответила утвердительно. Девушка призналась, что скоро снова покинет Москву. Куда она отправится на этот раз, дочь звезды не сообщила.

Анна то и дело садится в самолет и улетает навстречу приключениям. В октябре прошлого года Заворотнюк побывала в Стамбуле, куда она отправилась совершенно спонтанно. Затем блогерша поехала в Будапешт и Вену. Накануне Нового года Анна улетела с друзьями на Мальдивы. Девушка призналась, что на экзотических островах ей все напоминает о маме. По словам Анны, они часто летали на Мальдивы семьей.

- Бывала здесь много раз, это любимое место моей мамы. Столько флешбэков и теплых воспоминаний. Помню, как мы ловили рыбу, я, мамочка и Майкуша. Здесь самый настоящий рай на земле! – рассказывала Анна.

Анна призналась, что скоро снова покинет Москву. Фото: Инстаграм.

Несколько недель назад Заворотнюк улетела в Дубай, где она тоже бывала неоднократно. К слову, Анну часто критикуют за то, что она беспечно летает по миру, в то время как ее мать борется с тяжелой болезнью. В ответ девушка говорит, что ее мама желает ей только самого лучшего.

- Это то, чего бы хотела моя мама, чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала. Но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной, - заявила Заворотнюк.

Девушка призналась, что на фоне болезни матери у нее развилась тяжелая депрессия. Она пыталась бороться с гнетущим состоянием самостоятельно и принимала сильные антидепрессанты. Но в итоге только навредила своему организму.

- У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: угнетенное настроение, тревога, панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов, - сообщила дочь Заворотнюк.

Анна проходит терапию и два раза в неделю посещает психолога. Но ее состояние по-прежнему очень нестабильно: бывают периоды, когда на нее вновь накатывает черная тоска.

- Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой не могу даже встать с кровати, - говорит дочь актрисы.