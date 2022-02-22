Тренировки боевой мобготовности начались на юге России

Фото: Министерство обороны РФ

В пункт "предварительного сбора граждан" в Новочеркасске выстроились военнослужащие Южного военного округа (ЮВО). Они провели тренировку по боевой мобилизационной готовности по приему находящихся в запасе военнослужащих.

В практическом занятии участвовало 100 человек.

- Военнослужащие получили навыки регистрации в отделении явки, формирование команд из числа граждан, пребывающих в запасе, имеющих мобилизационные предписания, обеспечение мобилизованных необходимым имуществом, убытие команды в расположение воинской части ЮВО, - перечислили действия команд в Минобороны России.

Заместитель командира части по военно-политической работе Александр Смирнов подтвердил, что пункт приема граждан из запаса к работе готов.

В это время на полигоне под Волгоградом, в честь Дня защитника Отечества прошел день открытых дверей. Начальник полигона подполковник Андрей Евтенко показал гостям основные объекты учебно-материальной базы лучшего в России общевойскового полигона по итогам 2021 года, а военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, устроили для собравшихся динамический показ современного общевойскового боя.

Для гостей была организована статическая выставка современных образцов вооружения и военной техники, стоящей на вооружении у мотострелков. Будущие защитники Отечества смогли увидеть и посидеть внутри танков, боевых машин пехоты.

Фото: Министерство обороны РФ

В ЭТО ВРЕМЯ

Праздничные салюты в День защитника Отечества пройдут 23 февраля в 10 городах Юга России. Артиллеристы выполнят залпы из орудий и самоходных пусковых установок в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе. Если в большинстве городов огонь будет вестись из пушек и гаубиц, то в Каспийске артиллерийские залпы будут произведены из 105-мм и 125-мм пусковых фейерверочных комплексов "Радуга" с кораблей Военно-Морского Флота.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Салюты начнутся в 21.00 по московскому времени. Будет произведено по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, при этом в небо будет израсходовано 3 тысячи боеприпасов различных типов и калибров.

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