«Надежная энергия»: «Роснефть» презентовала новую стратегию развития компании

«Роснефть» представила новую стратегию - «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», где основной акцент сделан на снижении углеродного следа компании и обеспечении надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе. Новая стратегия была разработана компанией для укрепления лидерских позиций в отрасли, усиления конкурентоспособности в рамках ESG-повестки, а также еще большего повышения ценности для акционеров.

УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ К 2050 ГОДУ

«Изменение структуры мирового энергетического баланса оказывает дополнительное давление на производителей традиционных энергоносителей – теперь все важнее иметь преимущество в стоимости перед конкурентами», - сообщил первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. В этом контексте он особо отметил уникальный потенциал нефтяной компании по снижению выбросов, а также важность запуска проекта «Восток Ойл», который является мощным фундаментом для создания дополнительных конкурентных преимуществ и обновления стратегии «Роснефти».

Стратегия компании основана на трех приоритетах: снижении углеродного следа, операционном лидерстве и повышении эффективности. За последние 2 года её удельные затраты на добычу «Роснефти» снизились с 3,1 до 2,7 долл. на барр. нефтяного эквивалента, что является одним из лучших результатов в мировой отрасли.

«Это показывает высокую эффективность управления, а также нашу способность держать издержки под контролем в периоды высокоинфляционного давления», - сказал 1-й вице-президент.

В рамках новой стратегии «Роснефть» планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Эта масштабная цель стала основой для формирования стратегии компании: оставаться устойчивым производителем, свести к минимуму углеродный след и воздействие на окружающую среду.

По словам Дидье Касимиро, обязательство «Роснефти» по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году аналогично целям bp, Exxon и Saudi Aramco, а также Chevron. В целом около 12 мировых лидеров отрасли поставили аналогичную цель.

«Мы намерены достичь показателей по чистым нулевым выбросам за счет реализации ряда мероприятий по минимизации нашего воздействия на окружающую среду, включая прямое сокращение выбросов, оптимизацию технологий и энергопотребления, развитие низкоуглеродных источников производства электроэнергии, технологий по улавливанию и хранению углерода, создание естественных поглотителей углерода и др.», - рассказал Дидье Касимиро.

Ожидается, что абсолютные выбросы компании сократятся более чем на 25% к 2035 году. Кроме того, к 2030 году «Роснефть» планирует достичь нулевого рутинного сжигания ПНГ, снизить интенсивность выбросов метана до менее 0,2%, а также интенсивность выбросов в сегменте разведка и добыча до уровня менее 20 кг CO2 на б.н.э.

Сокращение сжигания ПНГ будет обеспечено за счет передовых технологий обратной закачки и утилизации, и в конечном счете это позволит достичь поставленной цели по нулевому рутинному сжиганию ПНГ. Как рассказал Дидье Касимиро, с октября 2020 года «Роснефть» начала работу по выявлению, количественному определению и сокращению источников выброса метана в разведке и добыче, при этом к концу 2021 года было завершено около 70% этой работы. Оценку проекта планируется полностью завершить к концу 2022 года.

ВОСТОК ОЙЛ ИСПОЛЬЗУЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Важную роль в реализации новой стратегии «Роснефти» играет ее флагманский проект «Восток Ойл». При его реализации компания ориентируется на использование передовых с экологической точки зрения технологий.

Уже на этапе проектирования «Восток Ойла» учитывается использование передовых технологий для охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров для экспорта нефти. Его ресурсная база составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов при переработке такой нефти. Для энергообеспечения «Роснефть» будет использовать попутный нефтяной газ, что обеспечит нулевое рутинное сжигание практически с самого начала эксплуатации проекта.

Низкие удельные затраты на добычу, а также более низкий углеродный след, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.

В целом в данный момент продолжается активная фаза реализации проекта. На проекте реализуется комплексная программа геологоразведочных работ. На левом берегу реки Енисей уже получена нефть при испытании 2-х разведочных скважин. Перспективы развития ресурсной базы «Восток Ойла» подтверждены открытием на Таймыре силами «Ермакнефтегаз» (совместное предприятие «Роснефти» и вр) месторождения им. Е.Н. Зиничева с запасами 384 млрд м3 газа – крупнейшего открытия 2021 года в мире.

Для обеспечения бесперебойных поставок нефти для мировых потребителей уже ведутся работы по строительству магистрального нефтепровода до бухты Север, общая протяженность которого составит 770 км. Подготовлены 13 тыс. свай для нефтепровода, который соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров со строящимся нефтеналивным терминалом порта «Бухта Север».

Для энергоснабжения «Восток Ойл» планируется использовать в основном попутный нефтяной газ, а также энергию ветра. Как отмечают эксперты, потенциал ветрогенерации на севере Красноярского края сопоставим с возможностями, которыми обладают северные территории Англии и Дании – одни из мировых лидеров в области ветроэнергетики.

В конце ноября 2021 года в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума для целей проведения исследования ветроэнергетического потенциала проекта «Восток Ойл» были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами.

Данные исследования предваряют начало работ по проектированию, строительству и запуску в эксплуатацию энергоцентра на основе энергии ветра, предполагаемая мощность которого на первом этапе составит 25-40 МВт. Для проработки всех необходимых деталей исследования стороны сформировали рабочие группы и в скором времени ожидается представление предложений.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА

«Роснефть» также прорабатывает варианты декарбонизации всех активов компании – «от устья скважины до АЗС». Собственный транспорт будет постепенно переводиться на низкоуглеродное топливо, а на АЗС развиваться сеть пунктов зарядки электромобилей.

Советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексей Салин рассказал, что перевод автотранспорта с традиционных моторных топлив на КПГ, по некоторым оценкам, позволяет сократить удельные выбросы до 30%. «В первую очередь речь идет о переводе на КПГ бензовозов. В 2022 году после анализа эффекта от реализации ведущегося пилотного проекта будет принято решение по переводу части автопарка бензовозов в тех регионах, где газозаправочная инфраструктура уже создана или создается в настоящий момент», - отметил он.

«Роснефть» активно работает над созданием сети зарядных устройств для электромобилей. В 2021 году в рамках сотрудничества с «Русгидро» были открыты 4 быстрые зарядные станции для электромобилей на АЗК «Роснефти». Всего по итогам 2021 года на АЗС Компании установлены и работают около 20 зарядных станций для электромобилей, включая зарядные станции в Московской области, Владивостоке, Хабаровске, Ленинградской области, Тверской области и Краснодарском крае. Количество подобных зарядных станций будет увеличиваться вместе с развитием рынка электромобилей.

ПРОЕКТЫ ПО УЛАВЛИВАНИЮ CO2

«Огромный потенциал по подземному хранению углерода (технологии CCS) в сочетании с возможностями природных поглотителей в России поможет нам решить проблему оставшихся выбросов», - отметил Касимиро. В настоящее время проходит стадия технико-экономического обоснования, и мы приступаем к реализации пилотных проектов по улавливанию, утилизации, транспортировке и хранению углерода (CCS и CCUS). Уже определены три потенциальных центра.

Как уточнил Эмерсон Миленски, директор Департамента углеродного менеджмента в ранге вице-президента, к настоящему времени оценено около 40% лицензионных участков «Роснефти» с завершенными работами на Юганске, Самотлоре и Сахалине.

«Резервуары для хранения углерода «Роснефти» могут сделать Россию основным местом хранения CO2 в мире. Внедрение технологии CCS/CCUS имеет решающее значение для сокращения выбросов CO2. Мы наметили путь для проектов как в разведке, так и в переработке, чтобы раскрыть масштаб этой технологии по всей России», - отметил Миленски.

«Наши соглашения о сотрудничестве с Exxon, bp и Equinor показывают большую активность по доработке концепций, предложений и планов в области CCS в течение следующих двух лет», - добавил он.

По словам Дидье Касимиро, с производством «синего» водорода будут связаны площадки улавливания и хранения углерода. Технологические решения по проектам улавливания, химической нейтрализации, транспорта и хранения углерода также планируются к разработке в рамках стратегии.

Программа повышения энергоэффективности «Роснефти» уже обеспечила значительные возможности по сокращению выбросов CO2-эквивалента с 2014 года. Планируется и дальше увеличивать вклад этой программы с помощью автоматизированных систем для снижения энергопотребления.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛИДЕРАМИ РЫНКА

За последний год «Роснефть» заключила почти два десятка соглашений в области углеродного менеджмента и ESG. В рамках заключенных партнерских соглашений сотрудничество осуществляется по широкому кругу актуальных вопросов, включая проработку и обмен опытом по сокращению выбросов парниковых газов, внедрение мер энергосбережения и повышения энергоэффективности, развитие технологий улавливания, утилизации и хранения CO2.

«Мы также совместно рассматриваем потенциальные проекты в сферах ESG, изучаем решения по увеличению поглощения парниковых газов (лесовосстановление, лесоразведение и т.д.), снижение косвенных энергетических выбросов – развитие водородной энергетики, применения механизмов компенсации выбросов парниковых газов (углеродные кредиты) и другие направления», - рассказал Касимиро.

По его словам, «Роснефть» фокусируется на одном из направлений углеродного менеджмента в рамках каждого отдельного соглашения. Например, в случае с Baker Hughes речь идет о выбросах метана в секторе разведки и добычи. С министерством экономики, торговли и промышленности Японии и ITOCHU изучаются вопросы улавливания, хранения и утилизации углерода на Сахалине, компенсации выбросов углерода, углеродных кредитов, разработки водородного и аммиачного топлива. С Trafigura изучается возможность сотрудничества в области учета выбросов СО2 по всей цепочке поставок нефти и так далее.

Учитывая все вышесказанное, реализация проектов и инициатив, предусмотренных стратегией «Роснефть 2030», позволит к 2030 г. более чем в два раза увеличить свободный денежный поток Компании, что гарантирует нам возможность осуществить цели развития в направлении «чистый ноль».

В целом зеленые инвестиции «Роснефти» в период с 2018 по 2021 года составили около 200 млрд рублей, что составляет около 5% от всей инвестиционной программы компании. «И в будущем эта цифра будет расти, - рассказал Алексей Салин. - Также новой стратегией предусмотрена дополнительная проработка ряда перспективных направлений и проектов по декарбонизации, инвестиции по которым ещё предстоит более детально оценить».

Успехи «Роснефти» в устойчивом развитии уже сегодня отмечены международными рейтинговыми агентствами. Компания стала единственным российским нефтегазовым предприятием, включенным в состав участников глобальной инициативы по устойчивому развитию Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса.

«Прозрачность – ключ к доверию. Благодаря прозрачности в раскрытии информации по ESG «Роснефть» стала мировым лидером в ESG-рейтинге Bloomberg, оставив позади ведущие нефтегазовые компании», - рассказал Касимиро.

В 2021 году CDP в международном рейтинге по изменениям климата оценила деятельность «Роснефти» по шкале «В», добавив, что это на одну позицию выше, чем большая часть участвующих в рейтинге мировых компаний.

В то время как Россия все больше сосредотачивается на устойчивом развитии и привлекает зарубежные инвестиции на энергопереход, «Роснефть» участвует в индексах устойчивого развития Московской биржи еще с их запуска в 2019 году.

«ESG-рейтинги – это не цель сама по себе, а способ донести наши намерения инвесторским сообществам. И мы придаем все большую ценность прямому с ними разговору – как, например, сегодня», - резюмировал Дидье Касимиро.