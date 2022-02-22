ПСБ увеличил доходность по накопительным счетам

ПСБ поднял ставки по накопительным счетам. В среднем повышение составило 1,5 процентных пункта. Теперь максимальная доходность составляет 9,5% годовых.

- По мере повышения ключевой ставки ЦБ у населения растет интерес к классическим сберегательным инструментам - вкладам и накопительным счетам. Многие клиенты открывают накопительный счет в дополнение к депозиту как инструмент, позволяющий более гибко управлять свободными денежными средствами: в любой момент снимать и пополнять счет без потери процентов, - пояснила Лидия Хальфиева, руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ.

По ее словам, улучшены условия по всей линейке накопительных счетов, при этом сохранилось дополнительное поощрение для клиентов, активно использующих карты банка для безналичной оплаты.

Так, по накопительному счету «Акцент на процент» ставка повышена до 7% годовых. К этой ставке действует надбавка до 2,5 процентных пункта - ее получают клиенты, которые размещают на счете до 1 млн рублей и активно пользуются любой картой ПСБ для оплаты покупок. Такую же надбавку получают участники премиальных программ при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей. Точный размер надбавки зависит от ежемесячного оборота по карте. Проценты по накопительному счету начисляются за каждый день размещения средств и выплачиваются ежемесячно.

Доходность по накопительному счету «Про запас» составляет до 7,25% годовых. Для клиентов, которые впервые открывают накопительный счет в ПСБ, в первые два месяца действует повышенная ставка в размере 9,5% годовых. Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимального остатка по счету.

Кроме того, клиент может подключить сервис автопополнения «Купил - накопил» и «Пополнил - накопил». Услуга позволяет самостоятельно настроить перечисление определенной суммы от каждой покупки с карты на накопительный счет. Подключить сервис можно в мобильном приложении или интернет-банке, а также в любом отделении ПСБ.

В банке напомнили, что пополнять и снимать денежные средства по накопительным счетам можно без ограничений. Любой накопительный счет можно открыть в мобильном приложении и интернет-банке, а также в отделении ПСБ.