Фотомарафоны, конкурсы, тематические рамки и рецепты: ОК запустили праздничные активности к 23 февраля

23 февраля пользователи ОК смогут принять участие в праздничных фотомарафонах, выиграть ценные призы в «Моментах»

23 февраля пользователи ОК смогут принять участие в праздничных фотомарафонах, выиграть ценные призы в «Моментах», а также приготовить праздничные блюда по лучшим рецептам от мужчин.

В сервисе «Моменты» пользователи смогут принять участие в конкурсе и выиграть ценные призы — пять победителей получат сертификаты номиналом 20 тысяч рублей каждый. Кроме того, в «Моментах» можно будет украсить фотографию тематической рамкой к 23 февраля. А торжественное настроение всем мужчинам в этот день поможет создать праздничный музыкальный плейлист.

Специально к празднику в группе «Одноклассники. Всё ОК!» мужчины делились рецептами, которые чаще всего готовят дома, а девушки рассказали о любимых блюдах их пап, дедушек, мужей или сыновей. Так, самыми необычными оказались: пельменный салат, щука в манке и томатные блинчики с начинкой.

Также пользователи смогут поучаствовать в фотоконкурсе от телеканала «360» и марафоне фотографий от РЕН ТВ, и поздравить друг друга с помощью праздничных стикеров от группы РЕН ТВ Новости. Кроме того, в этот день можно будет украсить свое главное фото рамками от СМИ: «360», «Мосфильм. Золотая коллекция» и «Известия».

В 2021 году в соцсети было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, как пользователи рунета относятся ко Дню защитника Отечества, считают ли необходимым разделять домашние обязанности между мужчинами и женщинами и какие подарки больше всего радуют мужчин.