Ведущие мировые эксперты определят лучшие методы лечения инсультов, головной боли, бессонницы и деменции

Врачи и ученые поделятся передовым опытом на международной онлайн-конференции «Доказательная неврология-2022» Фото: Shutterstock

Неврологические и сердечно-сосудистые проблемы есть практически у каждого из нас. Кто не страдает от головной боли, бессонницы, болей в спине, головокружений? Увы, растет количество инфарктов и инсультов. В это внес свою лепту и непосредственно ковид (он бьет по сосудам), и вынужденный перерыв в диспансеризации, боязнь людей лишний раз обратиться к врачу, чтобы не подхватить коронавирус в поликлинике.

Чем могут ответить на вызовы современные наука и медицина? Последние исследования, самые эффективные подходы к диагностике и успешный опыт лечения обсудят ведущие мировые эксперты на международной научно-образовательной онлайн-конференции «Доказательная неврология 2022». Среди тем, которые затронут специалисты - «COVID-19» и инсульт, лечение болезни Паркинсона, хирургическое лечение эпилепсии, профилактика и лечение тромбозов, новейшие подходы к лечению гипертонии и др.

- Общий процент инсультов после всех форм COVID-19, включая легкие и бессимптомные, к счастью, оказался ниже, чем ожидалось. По данным исследований эта цифра составляет в среднем 1,3%.Но это именно «средняя температура по больнице». У тех, кто перенес ковид в тяжелой форме, особенно с цитокиновым штормом, риск инсульта ощутимо выше, - рассказал «КП» один из руководителей оргкомитета конференции, главный невролог Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова, президент Общества доказательной неврологии, член Всемирной организации инсульта Олег Виноградов. - Вместе с коллегами из разных стран мира мы постараемся определить самые эффективные подходы к профилактике и лечению инсультов - как в постковидном периоде, так и в других ситуациях.

«Комсомолка» расскажет о самых важных данных, которые будут озвучены на конференции.