Во Франции в куче мусора нашли художественный шедевр

Сообщается, что творение гениального француза было найдено в картонной коробке с различным хламом в одном из домов департамента Вар, который осматривали в рамках оформления опекунства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская аукционистка-оценщица Женнифер Премпье-Роллан наткнулась на рисунок, который обещает стать настоящим сокровищем – по всей видимости, он выполнен рукой выдающегося французского художника и скульптора Анри Матисса.

Сообщается, что творение гениального француза было найдено в картонной коробке с различным хламом в одном из домов департамента Вар, который осматривали в рамках оформления опекунства.

– Рисунок, подписанный Матиссом, в настоящее время оценивается и анализируется парижскими специалистами. Мы должны заново определить технику и проследить историю этого произведения, – заявил источник журналистам.

По мнению экспертов, если подлинность рисунка будет доказана, то его стартовая цена на аукционе может составить не менее 1 миллиона евро.

Примечательно, что именно Премпье-Роллан около года тому назад обнаружила другую работу Матисса – эскиз к портрету Элен Мерсье, который считался безвозвратно утраченным с середины прошлого столетия. Весной 2021 года эскиз ушел с молотка за 220 тысяч евро.

– Один Матисс – это много. Но два – это фантастика, – не может поверить своей удаче оценщица.