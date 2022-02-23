Он ей – предложение руки и сердца, а она – удар ножом в живот: история любви закончилась убийством в Долгопрудном

Девушке грозит от 6 до 15 лет реального лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юлия и Андрей родом с Украины, в Москву приехали не так давно, жили в Долгопрудном.

По словам знакомых, в декабре прошлого года Андрей решил, что жить без Юлии больше не может и хочет прожить с ней до конца своих дней. Молодой мужчина сделал ей предложение. Вот только самый счастливый вечер для этой пары закончился весьма трагически: Юлия убила жениха тем же вечером.

- Сообщение об убийстве на ул.Парковой поступило в ночь с 3 на 4 декабря, - рассказал корреспонденту kp.ru собственный источник в правоохранительных органах. - К моменту нашего приезда давность смерти была около часа. Подозреваемую задержали сразу.

С учетом того, что у Юлии нет регистрации на территории России, на время расследования ее отправили в СИЗО.

- Во время допроса она признала свою вину и рассказала об обстоятельствах совершенного преступления, - рассказали корреспонденту kp.ru в ГСУ СК по Московской области.- По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы не установлено, что обвиняемая находилась в состоянии физиологического аффекта или ином выраженном эмоциональном состоянии, которое могло оказать существенное влияние на ее сознание или поведение.

В итоге картина убийства выглядит следующим образом: молодые люди праздновали помолвку, выпивали, градус веселья повышался, степень адекватности - наоборот, в итоге парочка поссорилась. Что случилось дальше – не совсем ясно, но в какой-то момент Юлия схватилась за нож: била им, куда только могла дотянуться. А когда Андрей упал, схватила первое, что попалось под руку, и продолжала бить им. Правда, что это был за предмет, следствие установить так и не смогло.

Как бы то ни было, расследование окончено, и дело передали в суд. Юлии предъявлено обвинение в убийстве, дело будет рассматривать Долгопрудненский городской суд Московской области. Девушке грозит от 6 до 15 лет реального лишения свободы.