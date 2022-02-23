День защитника Отечества: питание для мужчины

Каким должен быть настоящий защитник Отечества? Сильным, смелым и, конечно, здоровым!

Но, к сожалению, результаты исследований показывают, что здоровье российских мужчин далеко от идеального. Большая нагрузка на организм, частые стрессы, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание укорачивают жизнь наших любимых защитников. Сосудистые заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже расстройства в сексуальной сфере – все это в немалой степени зависит от регулярности и состава питания. Роспотребнадзор напоминает об основных правилах построения по-настоящему мужского рациона.

Важно строго соблюдать режим питания. Помните главное правило: количество потребляемых калорий в рационе должно соответствовать энергетическим затратам. Питаться нужно не реже трех раз в день. При этом стоит всегда знать меру – не переедать и не есть перед сном. Помните, что перекусы не менее важны, чем основные приемы пищи. Это не должны быть фастфуд или сладости, которые содержат много быстрых углеводов. Лучше выбирайте фрукты, овощи или орехи.

Для сохранения здоровья необходимо свести к минимуму употребление некоторых продуктов, которые имеют негативное влияние на мужской организм. И это не только простые углеводы, упомянутые ранее. Растворимый кофе, копчености, дрожжевой хлеб, цельное молоко, домашние соленья и, конечно, алкогольные напитки.

А вот мясо, напротив, можно считать главным мужским продуктом. Белок, который содержится в нем, – важный строительный материал для всего организма. Наиболее сбалансированное соотношение белка – 1 грамм на килограмм идеальной массы тела (той, которая должна в норме соответствовать возрасту, росту и весу).

Белок можно получать не только из продуктов животного происхождения (рыбы, птицы, свинины, говядины), но и из бобовых культур, яиц, молочных продуктов, грибов и орехов. Но если вы все-таки предпочитаете мясо, то его лучше приготовить целым куском – отварить, запечь или потушить. Достаточно употреблять мясо три-четыре раза в неделю, мужчинам старшего возраста – еще реже.

И помните: крайне важно, чтобы питание было максимально разнообразным. Разумный подход к составлению рациона, выбор подходящих продуктов для здорового питания позволит долго оставаться в отличной форме, а также избежать преждевременных проблем со здоровьем.

Источник: здоровое– питание.рф