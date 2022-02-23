ФСБ: Сторонники "Правого сектора"* собирались взорвать в Крыму верующих в храме

Сотрудники Федеральной службы безопасности России сумели предотвратить террористический акт и задержать подозреваемых Фото: Shutterstock

Казалось бы, чем еще украинские националисты и экстремисты могут навредить жителям Крыма? И воду они отравить пытались, опоры линий электропередачи минировали, на рынках закладывали бомбы. Диверсанты упорно продолжают свою войну с гражданским населением.

- В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения. В гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества, - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет.

Как стало известно kp.ru взрыв в храме был нацелен именно на верующих, которые должны были собраться на церковную службу.

Сотрудники спецслужбы отметили, что в адресах проживания задержанных была изъята символика "Правого сектора" (запрещена в РФ).

Отметим, все последние попытки диверсий в Крыму осуществлялись под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). И не только на территории российского полуострова. В России руководитель запрещенной в России националистической организации "МКУ" Егор Краснов указывал российским наемникам на конкретных неугодных СБУ лиц (подозревается в организации 11 убийств в Московской и Ленинградской областях).

*Запрещенная в РФ террористическая организация