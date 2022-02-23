Политолог Безпалько: Санкции будут такими, чтоб война русских с русскими не закончилась быстро

Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Санкции будут фатальными для российской экономики?

- Не думаю. Несмотря на все угрозы отключить нас от межбанковской системы обмена данными SWIFT. За все последние восемь лет против нас именно эту меру так и не применили. Я подозреваю, что ее и не будут вводить. А все остальное – очень избирательно. Ввели санкции против части элиты и пяти банков. Давайте создадим другие пять банков. Есть пример Крыма. Там специальные банки, которые работают только с Крымом. Им санкции не страшны.

Есть пример Ирана. Его отключили от SWIFT, тем не менее, он же не перестал торговать нефтью, экономика там не рухнула. Она работает.

- Не хотелось бы жить под санкциями, которыми обложен Иран.

- Россия гораздо больше, масштабнее, мощнее во всех отношениях.

- В Иране тоже много полезных ископаемых...

- Санкции, которые применяли против стран гораздо слабее, чем Россия, не привели к разрушению их политических режимов и их экономик. Мы – часть глобальной экономики. Поэтому любые санкции, которые будут вводить, ударят и по тем, кто их введет.

- Запад воспринимает ЛНР и ДНР как территорию Украины. Мы признали эти республики независимыми. Но пока не видно, чтобы НАТО как-то отстреливалось.

- А все на Западе уже заявили, что за Украину воевать не будут. Байден заявлял два раза. Даже в случае реального вторжения Российской армии, хоть до Львова.

- Зачем тогда вообще нужно НАТО? Они пока только учениями пугают.

- А отторжение Косово от Югославии? Это совсем не учения. Афганистан, операции в Сирии, в Ливии.

- Это войны со слабыми. Изначально же НАТО было создано, чтобы противостоять Советскому Союзу, а потом - и России.

- Конечно. Но воевать за Украину никто не собирается. И об этом честно, заранее и открыто предупредили. А вот санкции вводить будут. Это да.

- Война между русскими и украинцами реальна?

- С моей точки зрения, это война между русскими и русскими, которых убедили в том, что они не русские. Что у них творится в голове, какую идеологию им туда вложили, это просто ужас и кошмар! Мы все время под словом «война» подразумеваем что-то вроде Великой Отечественной. Траншеи, ковровые бомбардировки, танковые прорывы. Сейчас войны ведутся иначе. Война уже шла, по большому счету, между русскими, которые живут на Донбассе, и Украиной. Мы поддерживали Донбасс. Но сейчас делаем это открыто.

Точно так же, как мы всегда хотели возвращения Крыма, мы всегда хотели и создания общерусского государства из Украины, Белоруссии и России.

А те люди, которые Украину рассматривают как Анти-Россию, как противовес общерусскому государству, они приложат все усилия, чтобы война состоялась. Она возможна. Но она не будет ни ядерной, ни такой, как Великая Отечественная.

- Западу война нужна? Они радуются, что здесь все напряжено?

- Запад не однородный. Европейским странам война невыгодна. Например, Германии. Она хорошо торговала с Россией, получая от нас сырье и продавая нам технологические продукты. То же самое - Франция. Ее ведь заставили вернуть России деньги и забрать «Мистрали». Францию и Германию наказывают за их экономические успехи, штрафуя на миллиарды долларов «Фольксваген» или банк «Париба». Это страны, которые не могут обеспечить себе стопроцентный суверенитет.

Что касается глобальных политиков, которые стремятся сдерживать Россию любой ценой, то для них война – удобный инструмент, от которого они не хотят отказываться. С другой стороны, они однажды могут решить, что проще с Россией договориться. И здесь уже могут сделать Украину разменной монетой.

- Звучала идея, что Украина может членство в НАТО продать. Может, заплатить им?

- Украина и сейчас не член НАТО, но там в Очакове строится военно-морская база Британии. Нас беспокоит военное освоение Украины. Таиланд тоже не входит в НАТО, но там есть базы. Япония не входит в НАТО. Но там американские базы.

Если на Украине разместят ракеты НАТО, это будет пистолет, приставленный к нашей голове. Лучше этот пистолет выбить из рук. А потом уже сесть за стол переговоров.