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Политика23 февраля 2022 17:04

Минобороны РФ: "подвиг" англичан в Крымской войне обогатил языки мира понятием "пушечное мясо"

Представитель военного ведомства России провел урок по военной истории главе британского оборонного ведомства Бену Уоллесу
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Глава британского Минобороны Бен Уоллес.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес.

Фото: REUTERS

Еще один британский политик отличился, начитавшись приключенческой фантастики. То глава британского МИД, продемонстрирует свои чудные познания географии России, а вот теперь в лужу сел глава британского Минобороны Бен Уоллес. Он заявил, что Лондон "всегда может пнуть" Москву в случае необходимости, как шотландский гвардейский полк пнул императора России Николая Первого в 1853 году в Крыму.

По мнению Уоллеса, президент России Владимир Путин якобы совершил ту же ошибку, что и Николай Первый, вступив в конфронтацию с Западом. Мол, у русского императора тогда тоже не осталось союзников...

- Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества. Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал, - заявил в ответ Уоллесу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор также напомнил британскому министру, что куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами "всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана".

- Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо". Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам, - подчеркнул Конашенков.

Военное английское кладбище 1854-1856 годов.

Военное английское кладбище 1854-1856 годов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучше бы Бен Уоллес приехал в российский Крым и привел в надлежащий вид военные английские кладбища 1854-1856 годов. Они были устроены в 1882 году на средства Великобритании (тогда в Крым даже принц Чарльз приезжал), во время Великой Отечественной войны были разрушены гитлеровцами, а после Победы восстановлены советскими гражданами.

На этих кладбищах захоронено нескольких тысяч английских солдат и лордов, которые погибли в кровопролитных сражениях 19-го века.

В годы, когда Крым находился под украинским управлением, английские кладбища стали разворовывать и разрушать намеренно, чтобы получить от английских фондов средства на восстановление. Получив средства на реконструкцию, украинские мошенники их просто присвоили.

Вот открытое в 2001-ом году рядом севастопольским селом Гончарное Немецкое мемориальное кладбище и то находится в лучшем состоянии. Туда в 2001 году свезли останки более 300 тысяч фашистских солдат и офицеров с 370 немецких захоронений полуострова Крым, чтобы освободить их под строительство.

Немцы тоже пытались в 1941 году «пнуть Россию». Чем это все закончилось, господин Уоллес должен точно помнить.

Армия и безопасностьО РАЗНОМ