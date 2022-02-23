Украинская армия атаковала позиции ЛДНР

Крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР Фото: REUTERS

Крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР в районе села Николаевка, сообщает спецкор kp.ru Александр Коц.

- Завязался мощнейший бой с применением стрелкового оружия. Украинские военные обрушили на народную милицию ДНР массированный огонь. Сейчас я нахожусь рядом с селом Николаевка, наблюдаю множественные разрывы, идет применение артиллерии, - передает Александр Коц.

Наш журналист продолжает наблюдать за развитием ситуации.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР подписали договор о признании Россией республик Донбасса, а также соглашения о дружбе и сотрудничестве.

Киеву предложено в добровольном порядке начать отвод войск и вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Обстановка в регионе до сих пор остается крайне напряженной: ВСУ продолжают провокации и обстрелы как военных, так и гражданских объектов ЛДНР.