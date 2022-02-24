Абитуриенты ориентируются на «вчерашний день» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нынешнем учебном году Минобрнауки увеличило количество бюджетных мест в вузах на 9%. Еще почти 33 тысячи ребят и получили возможность учиться бесплатно. В следующем учебном году прибавят еще 11 с половиной тысяч мест. Какие специальности становятся популярны? Где больше всего добавляют мест? Насколько выбор абитуриентов совпадает с теми возможностями, которые предоставляет государство? Для ребят, которые учатся в старшей школе, ответы на эти вопросы горячи. И на них отвечают авторы второй части мониторинга качества приема на бюджетные и платные места российских вузов в 2021 году, опубликованного сегодня.

Об итогах первой части исследования, в которой анализировался средний балл поступивших в вузы, я уже рассказывал. Теперь – выжимка из нового документа.

Мониторинг – это весьма полезное научное исследование. Еще есть время прочесть его внимательно и скорректировать свои планы. (Я знаю, что многие одиннадцатиклассники еще не утвердились до конца в своем выборе, тем более, что набор предметов ЕГЭ дает очень широкие возможности). Ну а работодатели могут, благодаря исследованию, посмотреть, где «водится» их будущий сотрудник.

В прошлом году произошел самый заметный рост бюджетных мест за последние два десятилетия. Что уже само по себе хорошая новость. Теперь смотрим где прибыло:

- На 5 тысяч мест (+ 17%) расширился бюджетный прием на направления подготовки, связанный с информатикой и вычислительной техникой;

- На 1,4 тысячи мест (+ 13%) - на математику;

- Почти на 1000 мест (+9%) - на электронную технику, радиотехнику и связь;

- Больше, чем на 1000 мест (+17%) – на информационную безопасность;

- На 4,1 тысячи мест (+15%) – на здравоохранение;

- На 4,7 тысяч мест (+17 %) – на педагогику;

- Почти на 1000 мест (+16%) - на психолого-педагогическом и специальном (дефектологическом) образовании;

- На 624 мест (рост на рекордные 41%) – на профессиональное обучение (то есть обучение новым профессиям тех, кто уже имеет диплом, но работу по имеющейся специальности найти не может);

- На 1,3 тысячи, (+ 9%) – на строительство;

- На 900 новых мест (+5%) – на сельское и рыбное хозяйство;

- На 866 мест ( +11%) – на химическую промышленность и биотехнологии.

В общем, понятно: в первую очередь добавили места для обучения инженеров, профессионалов, связанных с новыми технологиями, медиков (с волнами пандемий нам теперь жить долго), педагогов. Причем, не только предметникам, но и психологами и дефектологам, логопедам. Нехватка таких специалистов в образовательных учреждениях – не только в школах, в консультационных центрах– существенная. Недавняя статистика: у нас один психолог на три школы. Логопедов еще меньше.

Естественно, обратная сторона такого процесса: на некоторые группы специальностей платный прием упал. Например, на «Педагогическое образование» падение на 16%, на «Химию» - на 10%, на «Электронная техника, радиотехника и связь» - вообще на 35%. И как итог – больше приходят на эти специальности «своих» абитуриентов – ребят, которые и мотивированы стать учителями, учеными, инженерами. В прежние годы они поступить вряд ли бы смогли – далеко не у всех семей есть возможность оплатить обучение.

Самые дорогие направления подготовки в вузах в 2021 году

А вот на на специальности социально-экономических направлений (экономика, юриспруденция, менеджмент, государственно-муниципальное управление) бюджетных мест не прибавили. И спрос на платные места сохранился. Уже лет десять, если не больше, государство дает понять: нам не нужно столько экономистов/юристов, выбирайте более востребованные профессии. Но желание учиться именно по этим специальностям остается очень высоким. Стоимость обучения на платных отделениях растет каждый год. Но не останавливает абитуриентов.

- Структура бюджетного приема отражает приоритеты экономического развития России, в частности – опережающее развитие информационных технологий, высокотехнологичных отраслей и региональных экономических систем, - комментирует руководитель исследования, научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов. - Она не на 100% совпадает с предпочтениями части абитуриентов и их родителей, которые во многом отражают «вчерашний день» рынка труда. Есть ли рациональное зерно в медленной адаптации абитуриентов к новой структуре экономики? Да, есть. Технологические направления высшего образования «привязывают» выпускника к гораздо более узкому сектору рынка труда, чем социально-экономические.

То есть в регионе может быть всего несколько предприятий, на которых нужны инженеры определенного профиля. И это сужает возможность выбора места работы для выпускника вуза. А вот экономисты, управленцы и юристы обычно имеют гораздо больший выбор вакансий. Только тут надо добавить: хорошо подготовленные юристы или экономисты. А вот с этим бывают проблемы.

Интересно, что увеличение бюджетных мест практически не сказалось на среднем балле ЕГЭ зачисленных в вузы. Хотя можно было бы предположить, что раз прием стал больше поступить смогут и абитуриенты с меньшими баллами ЕГЭ.

По сути, большинство зачисленных в прошлом году на специальности, связанные со здравоохранением и вычислительной техникой, – это школьные отличники. У будущих медиков средний балл ЕГЭ 70 баллов ровно. И айтишников - в среднем 72,3 балла.

В общем, абитуриентам-2022 не стоит рассчитывать на то, что раз мест в вузах становится больше, есть шанс проскочить с меньшими баллами ЕГЭ.

Но только увеличением бюджетных мест проблему подготовки специалистов для современных отраслей экономики не решить. И задача эта не по силам одному министерству, даже если это Минобрнауки. Помощь школьнику в выборе правильной профессии и подбор для молодого специалиста «своего» места работы – не менее важные задачи, если мы хотим, чтобы максимальное количество выпускников вузов работали по полученной специальности.

Так что глобальную проблему изменения структуры выпуска из вузов нужно решать комплексно. В последние годы я встречался с руководителями многих предприятий – и производственных, выпускающих промышленные товары, и добывающих, и фирм, занимающихся информационными технологиями. Они, привычно жалуясь на дефицит молодых кадров, говорят еще и о том, что в вузы приходят студенты не очень понимающие, чем им предстоит заниматься после получения диплома. Школы зачастую не в состоянии объяснить ребятам особенности той или иной профессии. Учитель – не специалист в той или иной отрасли и не в состоянии рассказать ученикам о том, что их ждет в научном институте, в компании или на заводе. Да и специальности становятся все более узкими. Айти-направление, например, включает десятки совершенно разных специализаций. Айтишник – это и системный администратор, и программист, который в конторе настраивает под нужды офиса программу складского учета, и разработчик новых приложений, и специалист по информационной безопасности.

В Москве решают эту проблему, открывая самые разные предпрофессиональные классы – инженерные, педагогические, медицинские, предпринимательские. В этом учебном году появились медиаклассы. Планируется открытие классов креативных индустрий. Большую программу со столичными школьниками разработал Роскосмос. А Центр морских исследований МГУ открыл свой морской класс. И регионы могут, используя столичные программы, открывать подобные классы.

И еще важное: наши вузы научились быстро обновлять программы. Мониторинг показывает: в среднем каждый пятый вуз каждый год открывает новые программы, в том числе в новых предметных областях, и закрывает устаревшие. Например, по группе специальностей «Строительство» в 2021 году прекратили набор 18 вузов, а вновь начали набор 8 вузов. Специальность «Культурология» открыли 8 новых вузов, а 11 университетов прекратили в 2021 году набор. Так что абитуриентам стоит внимательно изучить сайты вузов, куда планируют поступать – может найдут для себя что-то новое, интересное.

Почему удается такая динамика? Во многом помогла пандемия, когда вузы ушли на дистант и преподавателям пришлось быстро осваивать дистанционные технологии. Зато теперь, если на хватает своих специалистов, можно включить в образовательную программу курс другого вуза. Например, Севастопольский государственный университет, Дальневосточный и Балтийский федеральный университеты недавно создали «Университетский консорциум» и открыли совместную магистратуру. Еще недавно такое было невозможно. И дело даже не в том, что вузы расположены в разных часовых поясах, просто не было технических возможностей.

ЦИФРЫ

В 2021 году самыми крупными направлениями подготовки были:

Здравоохранение – 52477 студентов,

Информатика и вычислительная техника – 44377 студентов,

Педагогическое образование – 39134 студентов,

Юриспруденция –35191 студентов (кстати, рост в прошлом году на 2,4 тыс. мест исключительно за счет увеличения платного приема)

Экономика – 32353 студентов