В США отменили аукцион, на котором планировалось продать личные вещи Нельсона Манделы

Нельсон Мандела в 1990 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со дня смерти Нельсона Манделы прошло 9 лет. Южноафриканский политик, лауреат Нобелевской премии мира, известный во всем мире борец с апартеидом умер в 2013 году.

Своим наследникам, в число которых вошли не только многочисленные родственники - его дети, внуки и правнуки, но и личный водитель, помощница, два секретаря (всего около 40 человек) он оставил приличное состояние размером в $1,4 миллиона наличными. Также им отошла недвижимость, оцененная в $3 миллиона.

Ничего не досталось только бывшей супруге покойного, прожившей с Манделой 38 лет Винни Мадикизеле-Манделе.

И если вдова, также уже отошедшая в мир иной, смирилась с последним волеизъявлением политика, то наследники – нет. Они судятся друг с другом и время от времени заявляют о странном исчезновении драгоценных вещей и предметов роскоши, которые некогда принадлежали герою борьбы с апартеидом в ЮАР.

В 2021 году внук Нельсона Манделы, Ндаба, проживающий в доме дела в Йоханнесбурге, рассказал, что, вернувшись из командировки, обнаружил жилище абсолютно пустым.

- Исчезло все, даже кровать моего дедушки, его одежда, стулья и лампы, - заявил Ндаба Мандела.

В краже он подозревал одну из своих теток, старшую дочь борца с апартеидом, Маказиве. И обратился в полицию.

В начале этого года часть пропавших вещей нашли в США, где их предполагалось продать с аукциона.

Владельцы аукционного дома подтвердили, что намеревались действовать по поручению Маказиве. А та в свое оправдание заявила, что на вырученные деньги хотела построить парк имени Нельсона Манделы.

В спор между наследниками вмешалось правительство ЮАР, заявившее, что «вещи, принадлежавшие Нельсону Манделе, являются частью национального наследия и не могут быть вывезены из страны».