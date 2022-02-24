Израильтянка отсудила у бывшего мужа компенсацию за год без секса

Фото: Shutterstock

Раввинатский суд израильского Ашкелона постановил, что по религиозному брачному договору (ктубе) мужчина обязан выплатить своей бывшей жене 126 тысяч шекелей (около 3,2 миллиона рублей) за отказ заниматься с ней сексом после свадьбы.

С требованием о денежной компенсации за отсутствие интима женщина подала после того, как ее брак, заключенный 1 год и 2 месяца тому назад, был расторгнут.

Судьи-раввины, внимательно рассмотрев суть дела, пришли к выводу, что мужчина не имел права уклоняться от своих супружеских обязанностей и теперь должен компенсировать страдания своей экс-супруги.

Выяснилось, что пара вступила в брак в 2018 году, уже имея к тому времени общую дочь, а на момент свадьбы молодая супруга была беременна вторым ребенком.

– Женщина утверждала, что с самой свадьбы муж отказывался заниматься сексом, несмотря на ее желание, и поэтому именно он виновен в разводе. Она сообщила, что он сближался с другими женщинами и нередко проводил ночи с приятелями вне дома, не содержал семью, не заботился о детях и отказывался посещать семейного консультанта, – заявил адвокат потерпевшей.

Со своей стороны, муж категорически отрицал обвинения в супружеской неверности, но признался, что действительно не испытывал к жене ни малейшего влечения и с самой свадьбы уклонялся от исполнения супружеского долга.

На вопрос, зачем же он вообще женился на женщине, которая его не привлекала физически, мужчина заявил, что поступил так под давлением своего отца, который был убежден, что его будущим внукам нужен родной отец.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что доведенная до отчаяния длительным воздержанием женщина устраивала мужу скандалы и даже поднимала на него руку. Этот факт раввины признали малозначительным, поскольку, по их словам, женщина так поступала от безысходности.

Учитывая, что мужчина, которому придется теперь выплачивать солидную сумму, на данный момент является безработным, компенсацию разбили на равные платежи, которые ему придется выплачивать ежемесячно целых 15 лет. В то же время, если он найдет работу или начнет получать стабильный доход, женщина будет вправе потребовать выплаты денег единовременно.

Израиль остается страной, в которой религия не отделена от государства – института гражданского брака здесь не существует. Официально вступать в брак в Израиле можно только еврейским и арабским парам, вне зависимости от степени их религиозности, но в соответствии с иудейскими или мусульманскими требованиями. Смешанные пары, а также не евреи, и не мусульмане должны заключать брак за пределами страны. Чаще всего это происходит на Кипре или в Чехии.